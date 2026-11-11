Rating: cuáles fueron los números del martes con la Misa del Papa León XIV en la Vigilia con los Jóvenes en el Monumento de los Españoles

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El martes 10 de noviembre, MasterChef Celebrity se convirtió en lo más visto de Telefe con la eliminación de Julieta Nair Calvo. Es mi sueño lideró en Telefe y Bendita le ganó a LAM en el prime time. Además, en otro día especial, las transmisiones también estuvieron enfocadas en la Cadena Nacional por la Misa del Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en Palermo.
Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity 11.4; MasterChef Celebrity: la definición 9.1; Pasapalabra 7.7; Telefe noticias 7.1; Staff de noticias 6.4
Los más vistos de El Trece: Es mi sueño 5.4; Otro día perdido 5.0; Telenoche 4.8; Ahora caigo 4.6; Cadena nacional C13 Misa del Papa en el Monumento de los españoles 4.3
Los más vistos de América TV: LAM 2.4; Intrusos 1.9; América noticias y Sálvese quien pueda 1.5; BTV, DDM Especial y Primicias Ya 1.3; Cadena nacional C02 Misa del Papa en el Monumento a los españoles 1.0
Los más vistos de El Nueve: Bendita 2.6; Telenueve central 2.0; Con Carmen 1.6; Bienvenidos a ganar 1.5; Los profesionales con Flor, Telenueve edición especial y Todo cocinado 1.3
Los más vistos de Canal Siete: Cadena nacional C07 Misa del Papa en el Monumento a los españoles 0.6; Canal 7 flash noticias El Papa visita la universidad de la UCA, Canal 7 noticias (Mediodía) y Las mañanas con Andino 0.3; Estamos en una y Iluminadas 0.2; Canal 7 flash noticias, Canal 7 noticias (Central), Canal 7 noticias (Mañana) y La noche es nuestra 0.1
Rating: todos los números del martes 10 de noviembre
El top five
MasterChef Celebrity 11.4
MasterChef Celebrity: la definición 9.1
Pasapalabra 7.7
Telefe noticias 7.1
Staff de noticias 6.4
Los promedios
Telefe 6.6
El Trece 3.9
América TV y El Nueve 1.5
Canal Siete 0.2