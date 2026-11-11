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Rating: cuáles fueron los números del martes con la Misa del Papa León XIV en la Vigilia con los Jóvenes en el Monumento de los Españoles

Todos los números del martes 10 de noviembre con la Misa del Papa León XIV en Palermo.

Nahuel Pennisi cantando y el Papa León XIV en la Vigilia con los Jóvenes en el Monumento de los Españoles en Palermo
Nahuel Pennisi cantando y el Papa León XIV en la Vigilia con los Jóvenes en el Monumento de los Españoles en Palermo | Captura: Redes

El martes 10 de noviembre, MasterChef Celebrity se convirtió en lo más visto de Telefe con la eliminación de Julieta Nair Calvo. Es mi sueño lideró en Telefe y Bendita le ganó a LAM en el prime time. Además, en otro día especial, las transmisiones también estuvieron enfocadas en la Cadena Nacional por la Misa del Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity 11.4; MasterChef Celebrity: la definición 9.1; Pasapalabra 7.7; Telefe noticias 7.1; Staff de noticias 6.4

Los más vistos de El Trece: Es mi sueño 5.4; Otro día perdido 5.0; Telenoche 4.8; Ahora caigo 4.6; Cadena nacional C13 Misa del Papa en el Monumento de los españoles 4.3

Los más vistos de América TV: LAM 2.4; Intrusos 1.9; América noticias y Sálvese quien pueda 1.5; BTV, DDM Especial y Primicias Ya 1.3; Cadena nacional C02 Misa del Papa en el Monumento a los españoles 1.0

Los más vistos de El Nueve: Bendita 2.6; Telenueve central 2.0; Con Carmen 1.6; Bienvenidos a ganar 1.5; Los profesionales con Flor, Telenueve edición especial y Todo cocinado 1.3

Los más vistos de Canal Siete: Cadena nacional C07 Misa del Papa en el Monumento a los españoles 0.6; Canal 7 flash noticias El Papa visita la universidad de la UCA, Canal 7 noticias (Mediodía) y Las mañanas con Andino 0.3; Estamos en una y Iluminadas 0.2; Canal 7 flash noticias, Canal 7 noticias (Central), Canal 7 noticias (Mañana) y La noche es nuestra 0.1

Rating: todos los números del martes 10 de noviembre

El top five

MasterChef Celebrity 11.4
MasterChef Celebrity: la definición 9.1
Pasapalabra 7.7
Telefe noticias 7.1
Staff de noticias 6.4

Los promedios

Telefe 6.6
El Trece 3.9
América TV y El Nueve 1.5
Canal Siete 0.2

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