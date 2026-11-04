El nuevo proyecto laboral de Santiago del Moro en Telefe tras conducir Gran Hermano Generación Dorada

Santiago del Moro tendrá un nuevo proyecto en la pantalla de Telefe luego de conducir Gran Hermano Generación Dorada y estaría todo dado para comenzar en 2027.

Según revelaron en Primicias Ya, el conductor será el encargado de llevar a cabo "Bailando con las Estrellas", el certamen internacional que tendrá su formato adaptado en Argentina.

Bailando las Estrellas.

El programa "Dancing with the Stars" (Estados Unidos) trata sobre figuras del espectáculos que prepararán distintas coreografías con bailarines profesionales donde el jurado les brindará cada devolución. Además, el público también participará de la competencia.

La idea es acompañar la evolución de los famosos sobre la pista: desde los ensayos, las presentaciones en el estudio hasta el recorrido final de cada participante.

Dancing with the Stars.

Si bien hubo un momento en el que se evaluó la posibilidad del regreso de Got Talent Argentina, finalmente confirmaron que dieron marcha atrás con la nueva temporada del reality y apostarán por el formato internacional.

Por el momento, no se confirmó cuándo será la fecha de su estreno. Tampoco se dieron detalles sobre los participantes y los jurados que darán sus devoluciones.

Cómo quedará la grilla de Telefe tras el final de Popstars, el reality de Nico Vázquez

Telefe prepara grandes cambios en su grilla luego del final de Popstars, el reality de Nico Vázquez que tendrá su último programa este martes 3 de noviembre.

A partir del miércoles 4 de noviembre, Pasapalabra comenzará a ser emitido durante la semana y no solo de viernes a domingos como ya estaba programado hace un tiempo.

De esta manera, el prime time quedará conformado con los siguientes horarios de lunes a jueves:

20:00 - Telefe noticias

21:30 - Pasapalabra

22:15 - Masterchef Celebrity (mantiene su horario)

Los días viernes, la grilla será la siguiente:

20:00 - Telefe noticias

21:30 - MasterChef Junior

22:45 - Pasapalabra

23:45 - Staff

Los días sábados:

18:30 - Muro Infernal

20:00 - Pasapalabra

21:30 - PH: Podemos Hablar

23:45 - Tierras

Los días domingos: