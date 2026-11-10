El comunicado de Los Palmeras tras la trágica muerte de Marcos Camino: "Profundo dolor"

El legendario grupo Los Palmeras, referente de la música tropical, publicó un comunicado oficial en la red para confirmar la muerte de Marcos Camino, este 10 de noviembre, a los 76 años.

“Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino", comienza el comunicado difundido en las cuentas oficiales de Los Palmeras en las redes sociales.

Y continuó: "Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información. Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento”.

Muerte de Marcos Camino

Conocida la triste noticia, figuras de la movida tropical se volcaron a las redes sociales para despedir a uno de los grandes referentes de la industria.

El grupo Amar Azul le dedicó un sentido posteo. “Si hay personas que marcaron la música argentina, sin dudas, una de ellas fue el señor Marcos Camino. Enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos”, escribieron junto a una foto de Camino.

Los del Fuego, por su parte, expresaron: “Nuestras condolencias para la familia y todo el entorno Palmeras. Les mandamos un abrazo muy grande”, indicaron.

Nicolás Mattioli comentó: "De parte de toda la familia Mattioli acompañamos a toda la familia Camino , en este difícil momento muchas fuerzas y todo nuestro cariño siempre ! Nuestras condolencias".

Jimmy y su combo negro, también tuvieron sentidas palabras. “Nuestras condolencias y abrazo grande a la familia”, indicaron.

¿De qué murió Marcos Camino?

De acuerdo al medio Aires de Santa Fe, el referente de la movida tropical de 76 años, se quitó la vida en un domicilio situado en calle Alvear al 4900, que funcionaba como un estudio de grabación, en el corazón de barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe.

Móviles policiales se desplegaron cerca del estudio de grabación donde se suicidó Marcos Camino

Su cuñada dio aviso a la policia después de que el músico entrara pero no volviera a salir del galpón logístico de la banda, reveló Pampa Mónaco.

Al menos siete móviles policiales se desplegaron en la zona de Alvear al 4900, donde trabajaron efectivos de la Policía, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Científica. El tránsito permanece cortado sobre calle Quintana, a la altura de Alvear.

Este mismo año, Marcos Camino había decidido abandonar el grupo debido a cuestiones de salud (según él mismo declaró), un año después de que se desvinculara Rubén "Cacho" Deicas, lo que llevó a una ruptura en la sociedad que mantenían.

Su alejamiento de los escenarios representó un cambio importante para Los Palmeras, que atravesaban una nueva etapa después de la salida de "Cacho", su histórico cantante. A pesar de su retiro, Camino mantenía su vínculo con el proyecto musical al que había dedicado gran parte de su vida.