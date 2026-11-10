Jorge Macri habló tras el escándalo por la carpa VIP en la misa del Papa León XIV: "Las medialunas y los budínes estuvieron de más"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, habló tras la fuerte polémica por el funcionamiento de una carpa VIP con catering durante la misa masiva que encabezó el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

En diálogo con el periodista Paulo Vilouta para su programa en Radio La Red, Jorge Macri habló de la polémica que generó la instalación de una carpa VIP en el Monumento a los Españoles en el marco de la visita del Papa León XIV y sostuvo: "Las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera".

El jefe de Gobierno porteño se refirió a las imágenes que circularon en las redes sociales en las que se veía a empresarios, dirigentes políticos, celebridades y figuras del espectáculo en carpas en las que había mesas, sillas, atención de mozos y variadas opciones de comida, lo cual configuraba un sector especial para disfrutar de la llegada del Sumo Pontífice.

Sobre el catering del sector preferencial/VIP reconoció excesos: “Las medialunas y los budines estuvieron de más, yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera”. Insistió en que “tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea” y que bastaba con un espacio de espera con agua y eventualmente café.

La modelo e influencer Angie Landaburu publicó fotografías desde el sector VIP, tras la misa del Papa León XIV en Palermo

“Revisando todo lo que se hizo, en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”, justificó Jorge Macri y argumentó que había "varias carpas" que tenían como objetivo albergar a miembros de la Iglesia, autoridades y personal dedicado al operativo que estuvo varias horas en el lugar a raíz de los cortes y restricciones de acceso, e insistió con que el propósito era brindar un espacio a las personas que llevaron a cabo tareas específicas para la organización del evento.

Sectores VIP en la misa del Papa León XIV en Palermo

Alejandro Gravier y Valeria Mazza

La instalación de carpas VIP, la presencia de famosos y la distribución de ubicaciones preferenciales generaron críticas por el contraste entre los privilegios de algunos asistentes y el mensaje de humildad y austeridad que caracteriza al pontífice.

El periodista Gonzalo Prado sostuvo que las invitaciones dependían de organismos nacionales y que la Secretaría General de la Presidencia y la Cancillería enviaban los listados a la productora encargada de emitir los códigos QR.

El cólera sobre el tema explotaba aún más cuando trascendieron imágenes de los baños dentro de las carpas, que tenían hasta aire acondicionado, mientras que afuera, los fieles tenían baños químicos repartidos entre millones.

Por otro lado, el diputado nacional Esteban Paulón solicitó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno brinden explicaciones sobre la organización de la visita de León XIV y el financiamiento asignado a las áreas exclusivas.

El legislador puso el foco en los sectores VIP, las invitaciones especiales y las contrataciones realizadas para el evento. También pidió conocer quiénes accedieron a esos espacios, bajo qué criterios fueron seleccionados y qué organismos financiaron los servicios asociados.