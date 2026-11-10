Rating: ¿Cuáles fueron los números del lunes con la Cadena nacional del Papa León XIV en Palermo?

El lunes 9 de noviembre, MasterChef Celebrity la definición fue lo más visto de Telefe y del día en general. Mientras tanto, la transmisión de la cadena nacional por la misa del Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en Palermo, atravesó la programación de todos los canales, afectando a algunos programas.

La cadena nacional comenzó a las 11.16 horas. Telefe lideró con un promedio de 4.6 puntos de rating en lo que duró la cadena, mientras que eltrece se posicionó atrás con 4.3 puntos. El nueve fue el tercero más visto en el momento de la cadena con un promedio de 1.2 puntos, seguido por América TV quien alcanzó 1.0 puntos. Le siguieron Canal 7 con 0.6 puntos, Alpha TV con 0.3 y Net TV con 0.2 puntos, de acuerdo a IBOPE.

Otro día perdido (eltrece) obtuvo un promedio de 5 puntos de rating, bajó 7 décimas respecto a su última emisión. Bendita (elnueve) macó 2.6 puntos de rating y tuvo un descenso de 7 décimas respecto a la última emisión. LAM en una emisión especial por el feriado, obtuvo 2.4 puntos de rating y fue lo mejor del canal.

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El top five

MasterChef Celebrity 11.4 MasterChef Celebrity la definición 9.1 Pasapalabra 7.7 Telefe noticias 7.1 Staff de noticias 6.4

Los promedios