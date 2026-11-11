Felipe Fort sorprendió repartiendo chocolates y alfajores durante la misa del papa León XIV en Palermo

Felipe Fort estuvo presente en la misa celebrada en el Monumento de los Españoles y sorprendió a todos al entregar chocolates y alfajores entre las personas que se habían acercado para participar del encuentro religioso.

¿Qué hizo Felipe Fort durante la misa del papa León XIV en Palermo?

El hijo de Ricardo Fort se mezcló entre los asistentes y compartió con ellos productos de FelFort, la empresa chocolatera de su familia. En medio de la multitud, se lo pudo ver acercándose a los fieles para regalarles golosinas.

La imagen de Felipe Fort que se viralizó en las redes

El valorable gesto quedó registrado en imágenes que circularon en las redes sociales y generó una gran cantidad de comentarios.

Mientras algunos usuarios destacaron la decisión de que se acercara a compartir productos con quienes estaban allí, otros compararon su actitud con la polémica que se generó alrededor de los sectores VIP destinados a invitados especiales durante el encuentro religioso.

"Felipe Fort no fue bautizado de chico, ya siendo mayor eligió la fe y se bautizó. Ayer fue a regalar chocolates de FelFort a la gente que estaba en la misa del Papa Leon XIV, tipazo", "Nacer en cuna de oro, pero con educación y humildad, que buen padre fue Ricardo mas alla de su personaje", fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse.

Horas más tarde, Felipe también compartió una postal de la jornada a través de Instagram, donde publicó una selfie en la que se lo veía con el rostro enrojecido por la exposición al sol durante el evento católico.

"Quemadito por el sol de hoy", escribió junto a la fotografía. Y agregó una frase en inglés: "God is good", que significa "Dios es bueno".

El posteo de Felipe Fort tras su participación en la jornada religiosa

La publicación permitió conocer cómo vivió el joven la jornada en la que León XIV encabezó la celebración religiosa en Buenos Aires y la importancia que le da al aspecto religioso en su vida.

En una reciente entrevista, Felipe Fort reconoció que es un gran creyente: "Creo en Dios, no le pido cosas materiales, le pido que me ayude a entender las situaciones, a sobrepasarlas". Y agregó: "Le hablo de mi viejo y está, está ahí. Siento que conectarme con Dios es una forma de estar más cerca de mi viejo".