Valentino Merlo cantó "Tierra Zanta" para más de un millón de jóvenes en una noche histórica junto al Papa León XIV

En el marco del segundo y anteúltimo día de visita del Papa León XIV a la Argentina, el Monumento de los Españoles se convirtió en el escenario de una histórica vigilia que convocó a más de un millón de jóvenes de todo el país, más allá del credo, la religión o las motivaciones personales de cada uno.

Entre las presentaciones aplaudidas de la jornada, estuvo Valentino Merlo. El cantante rosarino de 17 años, participó en la vigilia de los jóvenes con el papa León XIV el 10 de noviembre de 2026 en el Monumento de los Españoles, cantando "Tierra Zanta", de Trueno.

Además, en la previa del encuentro animó al público con temas propios como “Hoy” y “Si un día estás sola”, haciendo bailar a miles de jóvenes.

El joven, que saltó a la fama a los 14 años con un video viral cantando en una pileta, había expresado días antes su emoción por la convocatoria: “Todavía me cuesta creerlo” y “es un honor enorme”.

El papa León XIV afirmó este martes que ni la enfermedad ni la edad apagarán su fervor, exhortó a los argentinos a ser santos y advirtió a los jóvenes contra la obsesión por la apariencia, el dinero o la popularidad en las redes sociales.

"A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales", dijo al público que aplaudía y lloraba de emoción. También cuestionó a quienes "hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias".

"Ni la edad ni las limitaciones del cuerpo pueden apagar el celo, nuestras fuerzas pueden agotarse, pero jamás el poder de Dios", dijo a los religiosos en su tercer día de visita en Argentina. También les pidió que "sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío", y evocó el célebre llamado que su predecesor, el papa Francisco, pronunció en 2013 durante la jornada mundial de la juventud en Río de Janeiro.

A su regreso de Córdoba la tarde del martes, León XIV participó de una vigilia con jóvenes que congregó a 1,3 millones de personas en el barrio de Palermo en Buenos Aires.

Miles habían comenzado a congregarse horas antes en una tarde nublada y húmeda, y aguardaron tomando mate en reposeras o sobre el césped, entre banderas argentinas y del Vaticano. Cuando el papa se aproximaba al predio, muchos se abrazaban en llanto.

El evento terminó con un despliegue de fuegos artificiales, lágrimas, cantos y un papa visiblemente emocionado.

En sus tres días en Argentina, el pontífice ha desafiado con sus discursos las políticas del presidente ultraliberal Javier Milei, al instar a aplicar una economía más inclusiva, apoyar a los sindicatos y detener los recortes de fondos que perjudican la asistencia a los pobres y a las personas con discapacidad