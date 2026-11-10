martes 10 de noviembre del 2026
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El video de un niño al saludar al Papa León XIV que se hizo viral: "¡Alto anillito, eh!"

Uno de los chicos que esperaba al Santo Padre en el aeropuerto protagonizó uno de los momentos más simpáticos de la jornada.

Papa León XIV estrechando la mano del niño en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, en Córdoba, Argentina, el 10 de noviembre de 2026, que se hizo viral
Papa León XIV estrechando la mano del niño en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, en Córdoba, Argentina, el 10 de noviembre de 2026, que se hizo viral | Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP

"¡Alto anillito, eh!", soltó un niño este martes en Córdoba al ver de cerca el anillo del Pescador, símbolo de la autoridad pontificia, después de pedirle al Papa León XIV que bendijera a su familia.

La escena ocurrió cuando, tras bajar del avión que lo condujo de Buenos Aires a Córdoba, León XIV se acercó a saludar a un centenar de personas, la mayoría niños, que lo aguardaban tras una valla en la pista de aterrizaje.

"Bendecime a mí y a mi familia", le pidió el niño de cerca de 10 años, mientras le sostenía la mano al pontífice entre los muchos que querían saludarlo, entregarle cartas, dibujos y regalos. “Te queremos, Papa”, le dijo primero. Y al notar el anillo que llevaba puesto, agregó con total naturalidad: “Alto anillito, eh”.

Video: @eldoceoficial

De acuerdo al Vaticano, la pieza de color dorado tiene una imagen en relieve de San Pedro con las llaves y la red de pesca.

El papa se entregó sonriente a los saludos de los niños y accedió al pedido de varias fotografías.

Poco después encabezó una misa al aire libre para cerca de un millón de personas en las afueras de la capital de Córdoba, 700 km al noroeste de Buenos Aires, en su tercer día de visita a Argentina.

El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil al llegar para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar
El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil al llegar para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar, ubicada en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aeronaves (FAdeA) en Córdoba, Argentina, el 10 de noviembre de 2026. Crédito: Diego Lima / AFP

 

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