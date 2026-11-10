El video de un niño al saludar al Papa León XIV que se hizo viral: "¡Alto anillito, eh!"

"¡Alto anillito, eh!", soltó un niño este martes en Córdoba al ver de cerca el anillo del Pescador, símbolo de la autoridad pontificia, después de pedirle al Papa León XIV que bendijera a su familia.

La escena ocurrió cuando, tras bajar del avión que lo condujo de Buenos Aires a Córdoba, León XIV se acercó a saludar a un centenar de personas, la mayoría niños, que lo aguardaban tras una valla en la pista de aterrizaje.

"Bendecime a mí y a mi familia", le pidió el niño de cerca de 10 años, mientras le sostenía la mano al pontífice entre los muchos que querían saludarlo, entregarle cartas, dibujos y regalos. “Te queremos, Papa”, le dijo primero. Y al notar el anillo que llevaba puesto, agregó con total naturalidad: “Alto anillito, eh”.

Video: @eldoceoficial

De acuerdo al Vaticano, la pieza de color dorado tiene una imagen en relieve de San Pedro con las llaves y la red de pesca.

El papa se entregó sonriente a los saludos de los niños y accedió al pedido de varias fotografías.

Poco después encabezó una misa al aire libre para cerca de un millón de personas en las afueras de la capital de Córdoba, 700 km al noroeste de Buenos Aires, en su tercer día de visita a Argentina.