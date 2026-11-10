Francisco Oneto, el nuevo abogado de Mauro Icardi, habló sobre la denuncia penal: "No hubo golpes. Agarrar y tirar es distinto"

Este martes 10 de noviembre, Francisco Oneto, el nuevo abogado penalista de Mauro Icardi, estuvo en Intrusos y dio detalles tanto de la denuncia penal como de las declaraciones de la hija mayor del futbolista.

¿Qué dijo Francisco Oneto sobre la causa penal de Mauro Icardi?

“No son entendibles las circunstancias de la fiscalía”, comenzó el letrado en el ciclo de América TV, y sumó: “Queríamos que declare Mauro para que esté su versión”. Sobre los dichos de la joven, el abogado detalló: “La declaración es inconsistente. Creemos que en la declaración hay una influencia por terceros”.

“La nena lo que dice es que se encerró por voluntad propia. Después si el padre entró por la ventana es otra cosa”, continuó Francisco Oneto y agregó: “No hubo golpes, agarrar y tirar es distinto. El dolor no significa lesión… Un cachetazo es un delito de injuria. Lo dice una jurisprudencia. Salvo que el cachetazo deje una herida”.

“Hay un conflicto de padre e hija de larga data, hay que investigar las declaraciones. La Justicia tiene que escuchar al denunciado. Si no existen lesiones no hay denuncia”, continuó el profesional que defiende a Mauro Icardi y cerró: “En función de lo que declare Mauro, hay que ver si denunciamos”.

¿Qué dice el descargo de los abogados de Mauro Icardi?

“Mauro Icardi jamás le pegó a su hija", aseguraron los letrados y sumaron: “No se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente de público y notorio conocimiento”.

“El contexto en que se produjo este episodio no resulta novedoso en su estilo y modalidad. Las niñas quedan expuestas como instrumento de una disputa entre adultos”, continuaron los abogados de Mauro Icardi y sobre el allanamiento comentaron: “Lo consideramos innecesario. Bastaba con ordenar que fueran presentados, bajo apercibimiento de proceder a su secuestro. La medida buscó ser más efectista que eficaz”.

“Resulta triste advertir semejante celeridad cuando los protagonistas son personas conocidas”, sumaron y cerraron con un pedido a la prensa: "Confiamos en que la investigación permitirá esclarecer la verdad. Solicitamos a los medios de comunicación el máximo respeto por la intimidad y la identidad de las niñas".