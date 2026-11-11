Quién es Athenas, la cantante que se presentó ante el Papa León XIV

Athenas Vénica vivió uno de los momentos más importantes de su carrera durante la visita del Papa León XIV a la Argentina. La artista, que comenzó su carrera de niña, fue convocada a participar de los encuentros musicales que acompañan la agenda del Pontífice en el país y llevó su voz ante una multitud de fieles.

¿Quién es Athenas, la cantante que salió de Cantaniño y que cantó para el papa León XIV?

Su nombre completo es Athenas María Vénica y su primer acercamiento a la popularidad llegó a los 10 años, cuando participó de Cantaniño, el concurso de canto infantil de Telefe.

Allí fue seleccionada junto a otros cuatro chicos y pasó a integrar KtrasK, el grupo musical que nació del programa. Con esa formación grabó discos, realizó giras por el país y el exterior.

Pero aquella experiencia televisiva no definió su futuro artístico. Con el paso de los años, Athenas se alejó del circuito comercial y comenzó a orientar su talento hacia la música católica. En 2012 inició su carrera solista junto al productor Jonatan Narváez y encontró una identidad musical vinculada con la evangelización.

En una entrevista con TN, Athenas recordó que la fe había estado presente desde su infancia. Su mamá la llevaba a encuentros de oración y, cuando tenía apenas cinco años, vivió una experiencia que la marcó profundamente. "Empecé a llorar y a llorar, simplemente de experimentar y sentir el amor y la presencia de Dios", contó.

La música también formaba parte de su casa: su papá tocaba la guitarra y le enseñó canciones cuando ella tenía seis años. Sin embargo, fue durante la adolescencia cuando empezó a descubrir que quería poner su voz al servicio de su fe católica. "Yo esto que viví quiero que lo vivan otros", recordó sobre el momento en que comprendió que cantar podía convertirse en una forma de acercar a Dios a otras personas.

Athenas participó del reality infantil de Telefe Cantaniño

Su recorrido artístico tuvo un punto clave en 2013, cuando participó de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, donde cantó ante el Papa Francisco. Desde entonces, su música llegó a más de 20 países y a más de 150 ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa.

En 2022 recibió una nominación al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Cristiano por "Alfa y Omega". El reconocimiento fue especialmente significativo porque se trataba de un proyecto independiente que había desarrollado junto a su marido, el músico Tobías Buteler.

Athenas integró el grupo KtrasK en 2002

La pareja comparte tanto la vida familiar como el trabajo artístico. Juntos compusieron canciones, produjeron discos y desarrollaron contenidos musicales para acompañar distintas prácticas religiosas. Entre sus proyectos se encuentran salmos musicalizados, el rosario, la Coronilla de la Divina Misericordia y el Vía Crucis.

Actualmente, Athenas y Tobías viven en Nashville, Estados Unidos, junto a su hijo Elías. En 2020 se instalaron allí y, poco después, la cantante se enteró de que estaba embarazada. "Fue una revolución de emociones y nervios", recordó sobre aquellos años.

Su participación en la visita de León XIV al país

La convocatoria para cantar durante la visita del Papa tuvo un significado especial. Athenas participó de la preparación musical de la misa celebrada el 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, que contó con un coro de 150 voces y una orquesta de 50 músicos. También formó parte del encuentro de León XIV con los jóvenes, realizado al día siguiente.

En diálogo con EWTN News, definió esa experiencia como algo que excedía una oportunidad profesional: "Es un llamado de Dios, es una vocación. Es para lo que fui hecha".

La artista también explicó cuál es el objetivo que persigue con sus canciones: "Queremos que la música sea un canal para encontrarse con Dios, con la fe". Y agregó al respecto: "Yo quiero que toque los corazones, que haga pensar en las letras, que haga pensar en la conexión con Jesús".

Tras la histórica presentación, Athenas subió varios momentos de su participación en el evento religioso a su Instagram donde escribió: "Jesús… no tengo palabras, más que alabarte y darte toda la Gloria… no podría cantarle a nadie más…"