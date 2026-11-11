Julieta Nair Calvo fue eliminada de MasterChef Celebrity tras un mano a mano con Grego Rossello

Julieta Nair Calvo se convirtió en la sexta eliminada de Masterchef Celebrity (Telefe) en la gala del martes 10 de noviembre en un mano a mano con Grego Rossello.

En este caso, Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui, indicaron que los participantes debían cocinar empanadas caseras con 13 repulgues tradicionales, lo que provocó ciertas dificultades para algunos concursantes en las cocinas del programa.

En primer lugar, Betular fue el encargado de anunciar la decisión que tomó el jurado y pidió que Karina Mazzocco, Julieta Poggio, Rocío Robles y Nazareno Casero pasen al frente para confirmarles que habían presentado las mejores empanadas de carne en el desafío.

Luego, Germán Martitegui llamó a Edith Hermida, La China Ansa y Luck Ra para decirles que no fueron los mejores platos, aunque les aclararon que hicieron el gran esfuerzo de continuar en carrera durante la próxima semana.

El momento más complicado de la noche llegó cuando Maru Botana convocó a los tres peores platos de la noche: Grego Rossello, Lizy Tagliani y Julieta Nair Calvo. La decisión del jurado fue unánime: Lizy tuvo la oportunidad de continuar en el reality, mientras que Grego y Julieta quedaron en un mano a mano para definir la eliminación.

Después de una noche de suspenso, anunciaron que la nueva eliminada de MasterChef Celebrity (Telefe) es Julieta Nair Calvo.

Grego Rossello y Julieta Nair Calvo, mano a mano por la eliminación en MasterChef Celebrity. (Captura: Telefe)

"Lo sentimos un montón, cocinás riquísimo, te gusta, disfrutás, la pasaste hoy. Fue mala suerte, pero lo diste todo, y eso es con lo que te tenés que quedar", expresó Maru Botana, quien dijo la noticia.

Por su parte, Damián Betular relató: "Tenemos más bronca nosotros que vos, porque venías cocinando tan bien, Juli, pero esto es así, un error te deja afuera. Para mí hay algo muy importante también, que es cómo todos tus compañeros registraron lo que te estaba pasando a vos, frenaron y trataron de ayudarte para que llegues a la meta. Ese es el mejor regalo que te podés llevar de Masterchef. Un placer haberte conocido".

"Creo que la mejor manera de irse es con un error que no fue tuyo. Cocinás muy bien, le pusiste mucha pasión. Tuve el placer de escucharte cantar e ir a verte al teatro y se me caían las lágrimas con tu arte. No pierdas eso, seguí cocinando", le dijo Martitegui.

Julieta Nair Calvo fue eliminada de MasterChef Celebrity. (Captura: Telefe)

Para cerrar, Wanda Nara aclaró: "La vida a veces es injusta, porque la verdad que lo hiciste increíble, yo te imaginaba en la final y espero que si hay un repechaje te volvamos a ver".

Conmovida con su eliminación y con la voz quebrada, Julieta Nair Calvo se despidió de sus compañeros y expresó: "Estoy emocionada, sobre todo porque la pasé muy bien. Gracias, son todos lo más, y a mí misma también me felicito porque es salir de la zona de confort, no estar atrás de un personaje, es algo nuevo para mí. Así que gracias, la pasé muy bien".