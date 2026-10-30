Ángel de Brito habló sobre el futuro de LAM tras la venta de Mandarina Contenidos: "Están inventando muchas pavadas"

Ángel de Brito rompió el silencio sobre la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre y habló sobre el futuro de LAM en América TV.

Tanto LAM como DDM y SQP están a cargo de la productora, la cual Mariano Chihade vendió recientemente al Grupo Octubre.

Frente a esto, América TV deberá reorganizar su grilla de programación para el año próximo y Ángel de Brito, Mariana Fabbiani y Yanina Latorre tendrán que decidir si se quedan en el canal o se mudan a El Nueve u otra señal.

Ángel de Brito sobre el futuro de LAM. (Captura: Instagram)

Tras unos días de incertidumbre, De Brito, quien se encuentra de vacaciones, se expresó a través de sus historias de Instagram y aclaró que pronto "contará todo lo que sucedió cuando vuelva a LAM el próximo mes", dando a entender que explicará cuál será el futuro definitivo de su programa.

Por otro lado, ante las falsas versiones y los mensajes que le habrían llegado a Ángel de Brito, el conductor lanzó: "También decirles que están inventando muchas pavadas. Solo me escribieron Fernanda, Flor de la V, Pampito, Bisso, Naiara Vecchio y con ellos hablé del tema. Lo demás es fruta".

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre el futuro de Sálvese quien pueda en América TV?

La venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre revolucionó a la televisión y hay incertidumbre por el futuro de los programas que están al aire en América TV.

En medio del revuelo, Yanina habló al respecto en Yanina 107.9 (El Observador) y aseguró que se tomará un tiempo para pensar en su futuro laboral.

"Antes de conocerse la noticia, yo había almorzado con Lucas González y Mariano Chihade, el dueño de Mandarina, la productora que me contrata hace 12 años, y me habían avisado que estaban en tratativas de vender la productora a Canal 9 y su idea es llevar todos sus productos ahí", introdujo la conductora.

"Yo trabajo en América y me produce Mandarina. Tengo un contrato que termina a fines de febrero. Chihade vendió su productora y se va a hacer cargo de levantar Canal 9", explicó.

"Ayer a la tarde salió un comunicado, yo estaba al aire de SQP, y la gente me empezó a escribir preguntando si iba a seguir en América", continuó.

Y se sinceró: "Me estresé, tuve un programa rarísimo... los panelistas miraban el celular, todos recibieron el mail y en el corte tuvimos que hablar con todos, porque todos son de Mandarina".

"Me voy a tomar unos días. No arreglé nada con nadie, no me voy a casar con nadie. Quiero pensar en mi carrera, en lo que me conviene a mí, en mi futuro y en la parte económica, porque nadie trabaja gratis", sostuvo con firmeza.

"Gracias a Dios tengo un montón de ofertas, pero no me voy a apurar en nada. Ángel y yo estamos escuchando ofertas y viendo qué nos conviene. Yo no soy desagradecida y soy leal, pero tengo que pensar en mí y en mi carrera. Crecí y tengo un nombre, me tengo fe como marca registrada en lo que hago", sentenció.

"Voy a ir a donde pueda tener un buen equipo de laburo y donde me dejen laburar con libertad. Voy a seguir en este programa de radio y en SQP, y de acá a un tiempo decidiré qué es lo que más me conviene. Estoy escuchando ofertas", aclaró Yanina Latorre.