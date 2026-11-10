El acordeonista Marcos Camino, uno de los fundadores del legendario grupo Los Palmeras, uno de los grupos más importantes de la cumbia santafesina, murió el 10 de noviembre. Tenía 76 años y había dejado la agrupación de cumbia tras más de cinco décadas este mismo año.

Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras

Camino fue el acordeonista principal y uno de los pilares creativos y de dirección de la banda durante más de 50 años. Su estilo de acordeón definió gran parte del sonido característico de Los Palmeras, contribuyendo a llevar la cumbia santafesina desde Santa Fe a nivel nacional e internacional.

Participó en hitos importantes del grupo, como la presentación en la final de la Copa Sudamericana 2019.

¿De qué murió Marcos Camino?

De acuerdo al medio Aires de Santa Fe, el referente de la movida tropical de 76 años, se quitó la vida en un domicilio situado en calle Alvear al 4900, que funcionaba como un estudio de grabación, en el corazón de barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe.

Su cuñada dio aviso a la policia después de que el músico entrara pero no volviera a salir del galpón logístico de la banda, reveló Pampa Mónaco.

Al menos siete móviles policiales se desplegaron en la zona de Alvear al 4900, donde trabajaron efectivos de la Policía, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Científica. El tránsito permanece cortado sobre calle Quintana, a la altura de Alvear.

Móviles policiales se desplegaron cerca del estudio de grabación donde se suicidó Marcos Camino

Este mismo año, Marcos Camino había decidido abandonar el grupo debido a cuestiones de salud (según él mismo declaró), un año después de que se desvinculara Rubén "Cacho" Deicas, lo que llevó a una ruptura en la sociedad que mantenían.

Su alejamiento de los escenarios representó un cambio importante para Los Palmeras, que atravesaban una nueva etapa después de la salida de "Cacho", su histórico cantante. A pesar de su retiro, Camino mantenía su vínculo con el proyecto musical al que había dedicado gran parte de su vida.