La inesperada propuesta de Wanda Nara para Nazareno Casero en MasterChef Celebrity: “¿Querés un minuto conmigo?”

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En la última emisión de MasterChef Celebrity, Nazareno Casero tuvo graves problemas con su torta Rogel y no pudo terminarla a tiempo. En ese contexto, Wanda Nara pasó por su estación y protagonizaron un divertido momento.
¿Qué pasó entre Nazareno Casero y Wanda Nara?
Al ver que el actor se había rendido antes de tiempo, la conductora se acercó y le preguntó que pasó, a lo que él respondió: “No, ya está. Si las cosas se te van de las manos es preferible ir tranquilo, si total ya está. Tengo mis pocas capas. Hoy es un día para el olvido”.
“¿Querés un minuto conmigo, Nazareno?”, le consultó Wanda Nara ofreciéndole ayuda, a lo que Nazareno Casero respondió con humor: “Bueno, un minuto con Wanda, no es lo que uno esperaría. Pero es un minuto con Wanda. Ojo”. Cuándo la presentadora le dijo que no tenía nada en el horno, el joven cerró: “No, ya está. Prefiero perder este tiempo charlando con vos. Prefiero entregar nada antes de entregar esto. Total, lo que me puede pasar es ir al delantal negro”.
¿Cómo fue la salida de Diego Ramos de MasterChef Celebrity?
La prueba del martes 3 de noviembre tuvo como protagonista a una preparación clásica de la cocina italiana: los participantes debían elaborar ñoquis y acompañarlos con una salsa. La consigna permitió distintas variantes y cada uno eligió cómo presentar su plato.
Diego Ramos se inclinó por una receta diferente a la tradicional de papa: fue el único que preparó ñoquis de sémola. La combinación que eligió llevaba crema de champiñones, nueces y queso azul.
Sin embargo, durante la degustación aparecieron algunas objeciones. Germán Martitegui señaló como un error haber utilizado un soplete para darle terminación a la preparación. "Eso solo se usa para hacer crème brûlée", le aclaró el chef.
Maru Botana, por su parte, rescató el sabor de la pasta, aunque encontró un inconveniente en el acompañamiento. "Los ñoquis estaban muy ricos", señaló; pero observó que la salsa "estaba como cortada".
Damián Betular, en tanto, coincidió en que algo no había terminado de funcionar y marcó que al plato le faltaba la característica capa tostada de los ñoquis de sémola. Y sumó: "No ayuda la salsa".
La definición quedó entre tres participantes: Diego Ramos, Grego Rossello y Hernán "Mala Fama" Coronel. Los tres tuvieron que esperar frente a los chefs hasta conocer la decisión. Finalmente, Maru Botana anunció que el actor debía abandonar las cocinas y se convirtió así en el quinto eliminado de esta edición.