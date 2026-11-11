Así es el papamóvil argentino de León XIV salido de la concesionaria de autos de Zulemita Menem: Todos los detalles

El papamóvil que utiliza León XIV en Argentina fue desarrollado sobre la base de una Toyota Hilux, especialmente adaptada para que el Pontífice pueda recorrer las calles y saludar a los fieles. Su diseño tiene varios detalles: la tradicional cúpula transparente, una estructura posterior abierta y hasta una escalera eléctrica para facilitar el acceso. Fue presentada en la concesionaria de Zulemita Menem.

¿Cómo es el papamóvil argentino que utiliza el papa León XIV y qué características tiene?

El proyecto fue realizado por Toyota Argentina en su planta automotriz de Zárate junto con proveedores locales, a partir de los requerimientos técnicos enviados por el Vaticano. Se construyeron dos unidades: una destinada a los traslados en Buenos Aires y otra para los recorridos en Córdoba. Ambas fueron desarrolladas en un plazo de siete semanas.

La base elegida fue una Toyota Hilux de cabina simple, equipada con un motor turbodiésel de 2.8 litros, transmisión automática y tracción 4x4. Sin embargo, la transformación modificó buena parte de su aspecto original para convertirla en un vehículo pensado específicamente para los traslados papales.

Uno de los elementos más distintivos es la parte posterior, que fue abierta y acondicionada para permitir que León XIV pueda permanecer de pie o sentado mientras saluda a las personas. Allí se instaló una cúpula curva de policarbonato transparente, que permite observar al Papa desde distintos ángulos y lo protege de las condiciones climáticas.

El sector también cuenta con iluminación LED en el interior y asientos revestidos en ecocuero blanco. La configuración permite alojar hasta siete ocupantes, incluido el Pontífice y las personas que lo acompañan.

Otro de los aspectos particulares del papamóvil es su sistema de acceso. En la parte trasera se incorporó una escalera eléctrica que facilita el ascenso y descenso del Papa. El mecanismo funciona mediante pulsadores de apertura y cierre y está acompañado por barandas y asideros para brindar mayor seguridad.

Las dimensiones también dan cuenta de la magnitud de la adaptación: el vehículo mide 5,50 metros de largo, 2,10 metros de ancho y alcanza los 3,10 metros de altura. Con los siete ocupantes, su peso estimado es de casi tres toneladas.

A diferencia de otros papamóviles utilizados en distintas etapas de la historia, el modelo argentino no está blindado. La configuración responde a las especificaciones establecidas por el Vaticano para esta visita y prioriza la visibilidad y el contacto directo con los fieles durante los recorridos a baja velocidad.

Los símbolos que identifican al vehículo del Papa

Los dos papamóviles fueron pintados de blanco y llevan el escudo pontificio en sus laterales, además de banderines del Vaticano. También cuentan con la matrícula S.C.V. 1, correspondiente al Estado de la Ciudad del Vaticano.

La adaptación estuvo a cargo de Vallé Equipamientos, una empresa especializada en carrozado de vehículos, Furlong participó en la logística y el traslado de las unidades terminadas.

El papamóvil que se utiliza en Buenos Aires fue presentado en la concesionaria Toyota Núñez, ubicado en Av. Presidente Figueroa Alcorta al 7500, cuya presidenta y administradora es Zulemita Menem.