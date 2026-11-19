El miércoles 18 de noviembre, MasterChef Celebrity fue lo mejor de Telefe y ocupó dos de los cinco productos más vistos del día. Es mi sueño lideró en El Trece y LAM superó a Bendita en el prime time.

Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity 12.0; MasterChef Celebrity: la definición 9.2; Pasapalabra 8.7; Telefe noticias 8.3; Historias de corazón: Avenida Brasil 7.0

Los más vistos de El Trece: Es mi sueño 6.4; Telenoche 6.1; Ahora caigo 5.5; Otro día perdido 5.3; El Zorro y Mediodía noticias 4.8

Los más vistos de América TV: LAM 3.6; Intrusos 3.2; Primicias Ya 2.7; DDM 2.6; América noticias y Sálvese quien pueda 2.5

Los más vistos de El Nueve: Bendita 3.4; Telenueve central 2.2; Qué mañana! 2.0; Telenueve al mediodía 1.7; Bienvenidos a ganar 1.6

Los más vistos de Canal Siete: Mediodía bien arriba II 0.6; Estamos en una, La noche es nuestra, Mediodía bien arriba y Sorteo quini seis 0.3; ADN Buena salud, Canal 7 noticias (Central), Canal 7 noticias (Mediodía), Iluminadas y Las mañanas con Andino 0.2; Aire nacional, Canal 7 noticias (Mañana) y Se siente Argentina 0.1

Rating: todos los números del miércoles 18 de noviembre

El top five

MasterChef Celebrity 12.0

MasterChef Celebrity: la definición 9.2

Pasapalabra 8.7

Telefe noticias 8.3

Historias de corazón: Avenida Brasil 7.0

Los promedios

Telefe 7.3

El Trece 4.8

América TV 2.6

El Nueve 1.7

Canal Siete 0.2