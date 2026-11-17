Nicolás Repetto se prepara para su regreso a la televisión en la pantalla de El Trece y, mientras están ultimando detalles, confirmaron algunas novedades de lo que se podrá ver.

El encargado de revelar información sobre su ciclo fue Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), que aseguró que los primeros invitados "son bomba".

“El ciclo del conductor vería por primera vez la luz de aire en el prime time de la TV el lunes 11 de enero desde las 21hs. El canal está muy contento con este arribo de Nico y me dicen que él está muy entusiasmado con este retorno", comenzó revelando sobre la supuesta fecha de debut.

Además, aseguró que el conductor está muy motivado: “Está tan metido Nico en su programa que él mismo se pone a producir con su producción. Está dándolo todo porque quiere quedarse todo el año”.

Finalmente, reveló todos los nombres de los famosos que formarán parte de su nuevo programa: Flavia Palmiero, Claudia Villafañe, Jime Monteverde, Benito Fernández, Fabián Medina Flores, Adrian Suar, Mario Masaccesi, Cristian Sancho y Roberto Moldavsky.

"Nico toma el horario que le deja Guido Kaczka que vuelve con Los 8 Escalones en un horario más temprano en lugar de Darío Barassi que se va de vacaciones”, concluyó el comunicador.

¿De qué sería el programa de Nicolás Repetto?

De acuerdo a lo que informó el periodista, "A mi me dicen que hará un programa de juegos y de hecho están haciendo el casting de bailarines, cantantes y humoristas. La info me llegó hace casi un mes y la puedo ya contar".