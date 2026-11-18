Chapeaux presentará una nueva canción después del gran éxito que significó el primer tema que dieron a conocer en el reality Popstars.

“Aguacero” lo darán a conocer en MasterChef Celebrity (Telefe) este lunes 23 de noviembre a las 22:15 hs. en la previa del debut de la banda en el Movistar Arena, pautado para el 21 de enero de 2027.

El estreno llega mientras “Me Provoca”, su primer corte, sigue ganando posiciones en los rankings musicales. En YouTube está cerca de alcanzar el millón de reproducciones.

Chapeaux con Wanda Nara

Juana, Maga, Kala, Mia y Adol, en camino hacia su esperado debut, se preparan para subir al escenario del arena en Villa Crespo a principios del año entrante.

Las entradas se encuentran disponibles a través de www.movistararena.com.ar, con todos los medios de pago y el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA.

¿Quiénes son las ganadoras de Popstars 2026?

Juana Distefano (19 años)

“Creo que el amor que tengo por la música lo tengo desde toda la vida. Nunca me imaginé haciendo otra cosa, yo solo quiero estar en el escenario”, declaró. “Era fan de Violetta y a los 12 la pude conocer a Tini y canté con ella. Grabé un video con ella, yo con mi ukelele y ahí dije ‘en un futuro puedo hacer esto’. Nací para poder transmitir un mensaje y me encantaría dejar un legado porque quiero esto para toda mi vida”, aseguró la participante que se inició con el número 2290.

Las ganadoras de Popstars 2026

Mía Piñeiro (18 años)

“Siento que la música es mi mejor amiga, realmente. Atravesé muchos problemas en mi vida que me hicieron perderme a mí misma y creo que ella fue la única que me encontraba, la única que estaba ahí para mí”, expresó la joven de 18 años nacida en Buenos Aires.

Magalí Altamirano (19 años)

“Siento que la música siempre estuvo en mi familia, durante cada fiesta, y creo que desde ahí me nacieron las ganas de ser la que se para arriba de la mesa y hace un show para todos”, declaró ante las cámaras del reality.

María Adolfina Pérez (19 años)

Oriunda de Basavilbaso, Entre Ríos, María Adolfina afirma que “cantó desde que tiene memoria”. “Mi sueño y plan A siempre fue ser cantante. Popstars me dio la seguridad y fortaleza para enfrentar ese sueño”, reveló en el reality.

Kala Bidner (21 años)

“Para mí, estar acá en Popstars y haber llegado a esta instancia es una locura y estoy muy feliz y agradecida”, expresó la participante, hija de Guadalupe Martínez Uría, la actriz que brilló en los años 90.