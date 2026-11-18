La productora Mandarina compartió el nuevo parte médico de Mariano Chihade, quien se encuentra internado en la Fundación Fleni, tras la intervención quirúrgica a la que debió ser sometido.

¿Qué tiene Mariano Chihade?

El nuevo parte médico del Instituto Fleni (sede Belgrano), con fecha 18 de noviembre de 2026 y firmado por el Director Médico, Dr. Hernán Cohen Arazi, dice: “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade fue intervenido quirúrgicamente en Fleni, sede Belgrano. La cirugía se desarrolló sin complicaciones. Actualmente se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia”.

Parte médico Mariano Chihade tras ser operado

El productor, marido de Mariana Fabbiani y flamante director ejecutivo integral de Canal 9, tras la venta de su productora Mandarina, fue operado por una imagen nodular detectada previamente en una resonancia magnética cerebral.

¿Qué es una imagen nodular?

De acuerdo a la Clínica Mayo, una imagen nodular cerebral es un hallazgo descriptivo en una tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) que indica la presencia de una pequeña masa o lesión redondeada en el tejido del cerebro. Este término describe únicamente la forma de la lesión en el estudio, por lo que no constituye un diagnóstico definitivo por sí mismo.

¿Qué dijo Mariana Fabbiani sobre Mariano Chihade?

Tras la internación de su marido, Mariano Chihade, Mariana Fabbiani compartió un mensaje de agradecimiento para todas las personas que le enviaron mensajes de apoyo.

El mensaje de Mariana Fabbiani sobre su marido Mariano Chihade tras su internación

"Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento", expresó la conductora de DDM (América TV) a través de sus historias de Instagram.

"Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará", agregó con los emojis de unas manos en oración y un corazón rojo.

Por otro lado, publicó una fotografía de una estampita de Nuestra Señora que Desata los Nudos, una advocación de representa a la Virgen María a la que muchas personas recurren en momentos de dificultad. Se puede observar en la imagen cómo la sostiene con su mano.