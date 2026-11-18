Sergio Lapegüe reveló que dio un paso al costado de A24 y explicó el motivo a través de un video en las redes sociales.

Tras reiteradas consultas por su ausencia al aire, el conductor contó por qué decidió tomarse un tiempo de descanso.

Sergio Lapegüe debutó en la señal en febrero y estaba al frente de Noche de noticias A24, de 22:00 a 23:00 hs.

¿Por qué Sergio Lapegüe dejó A24?

"Amigos, aquí estoy para saludarlos y para explicarles por qué no estoy a la noche en A24, muchos me están preguntando por qué no estoy yendo al canal", comenzó el periodista.

"Tomé particularmente la decisión, estaba muy cansado, muy agotado, y hablé con las autoridades para parar un poquito la pelota y ordenar mejor los horarios", expresó.

"Sigo en el programa de la mañana de América, Lape Club Social Informativo, y obviamente en la radio, en La 100", aclaró sobre sus otros trabajos.

"Pero dejo A24 por ahora, el año que viene vuelvo, soy parte de la señal, me encanta estar ahí, pero con horarios más ordenados", añadió.

Luego, Lapegüe dio detalles respecto al motivo de su cansancio: "Estaba haciendo cinco horas de autos todos los días, durmiendo en hoteles, cenando a la una de la madrugada, acostándome a eso de las dos, pero con el estómago lleno, o sea que dormía mal, la pasaba realmente mal y complicado, porque no quiero faltar a ningún lado, saben que soy un poco loco con el tema del laburo".

"Por lo tanto voy a ordenar los horarios y el año que viene volvemos a A24", concluyó Sergio Lapegüe, despejando todo tipo de dudas.