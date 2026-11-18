Dolli Irigoyen se ha convertido en una de las jurados más queridas por los televidentes de MasterChef Celebrity (Telefe), pese a que no es una de las miembros fijas. Su carácter firme y sus exigencias, han logrado cautivar a la audiencia.

Para poder conocer más detrás de la chef, Yanina Latorre la entrevistó en su ciclo En boca de todos y le preguntó de todo, entre ello por sus percepciones sobre los participantes: "¿Quién es el que mejor cocina en este momento para vos?"

"Yo creo que la Negra (Vernaci) tiene mucha mano. Veo que tiene experiencia en la cocina, quizá no técnica pero sabe mucho", concluyó con total firmeza destacando que percibe que ha cocinado toda su vida.

Yanina Latorre y Dolli Irigoyen

Además, destacó a una de las famosas que más empeño le ha puesto en mejorar: "Sabe cocinar muy bien Karina (Mazzocoo) también. Sabe cocinar, estudia y es aplicada".

Así como la hija de Ricardo Fort: "Martita no sabía nada. Se esmera porque tiene su cocinero en la casa que la hace entrenar y la prepara".

Finalmente, fue muy contundente al declarar que todos los que no tenían dotes culinarios, ya abandonaron la competencia: "Los que no cocinaban nada de nada ya se fueron".

La crisis de Julieta Poggio en MasterChef Celebrity

El martes 17 de noviembre, por decisión del jurado, los participantes tuvieron el desafío de cocinar galletas danesas en una nueva gala de eliminación, lo que provocó algunas dificultades en ciertos concursantes durante la preparación.

Uno de los momentos más preocupantes fue el de la ex Gran Hermano (Telefe), quien protagonizó un momento de angustia luego de que se le rompan sus galletitas. "Se me abrieron", expresó, mientras que Pablo Giralt aseguraba que "estaba sufriendo un ataque de pánico".

"Voy a hacer otras", dijo Julieta. Luego, Karina Mazzocco intentó tranquilizarla y le aclaró: "Todavía tenés un montón de tiempo, Juli. Tranquila. Respirá".

"Juntemos todo para Juli, dale", gritó Giralt para ayudar a su compañera entre todos, pero la participante agradeció el gesto y aclaró que "ya tenía todos los ingredientes y que solo necesitaba volver a prepararlo".

"A veces cuando te pasa eso, solamente necesitás que alguien venga y te diga 'respirá, tranquila, vamos para adelante'", confesó Pablo.

Finalmente, el humorista "Campi" también se acercó a su cocina para intentar ayudarla y afirmó: "Yo estoy en el medio del quilombo, pero si tengo la oportunidad de ayudar a los compañeros, yo me doy cuenta que me hace bien a mí".

A pesar de la desesperación del momento, Julieta Poggio logró terminar con sus galletitas a tiempo y recibió elogios por parte del jurado.