Nelson Castro continúa siendo el blanco de las críticas de periodistas y funcionarios peruanos luego de que trascendiera su cobertura de la visita del pontífice León XIV al país latinoamericano.

¿Qué dijeron en Perú sobre Nelson Castro y Mercedes Ninci tras su cobertura de la visita del Papa?

Cuando todo parecía indicar que, con el transcurso de los días, el enojo de los comunicadores peruanos contra Castro y Ninci iba a aplacarse, salió a hablar del tema una de las periodistas de espectáculos más importantes del país en el que el Pontífice pasó muchos años siendo obispo.

Se trata de Magaly Medina quien no escatimó críticas contra los periodistas argentinos que cubrieron la visita de León XIV. "Fue totalmente desatinado de parte de dos periodistas, además, periodistas experimentados como Nelson Castro y Mercedes Ninci, hacer esos comentarios muy desafortunados que a nosotros los peruanos nos ha sentado muy mal porque es ofensivo", comenzó diciendo en un audio que publicó en su cuenta de X Nahuel Saa, conocido como La Criti.

En su furioso descargo, Medina señaló que en Argentina también hay pueblos humildes como el que visitó el Papa en Perú: "No tendría por qué asombrarse, no tendría por qué compararnos con un país africano, porque son pueblos y ciudades humildes, igual a los hay en toda la Argentina, en Buenos Aires, en los alrededores, saliendo nomás, uno sale de Recoleta y ahí vas a encontrar barrios pobres, barrios olvidados por el sistema estatal".

La periodista atribuyó la falta de infraestructura a los distintos gobiernos: "Eso es lo que ha pasado mucho en nuestros países, que demasiadamente los gobernantes solamente definen leyes a favor de un grupete y no de los más necesitados".

Nelson Castro continúa siendo blanco de críticas en Perú por su cobertura de la visita de León XIV

Y agregó al respecto: "Acá ha faltado muchísimo de eso y sobre todo la corrupción en nuestros gobiernos locales, en los gobiernos departamentales, a los que justamente una ciudad con tanto que ofrecer al turismo, con tanta empresa que se puede hacer en todo Lambayeque, con todo lo que tiene de riqueza que tengan sus pobladores que vivir en esas condiciones, pero es la realidad de nuestro país".

Enseguida, Magaly apuntó contra los calificativos denigrantes que habría dicho Castro en sus salidas para el canal de noticias TN. "No puedes burlarte de una manera tan fea y desagradable de la humildad en que viven nuestros pobladores, no puedes decir que eso casi te asquea, no puedes tener esas expresiones, siendo los argentinos y nosotros hermanos peruanos que nos hemos apoyado en la guerra, los hemos apoyado de corazón porque así somos los peruano", enfatizó la comunicadora.

Finalmente, Magaly Medina calificó de "desagradable, malagradecido y poco amable" a Nelson Castro y reclamó una retractación pública tanto de él como de Mercedes Ninci: "Deberían pedir disculpas públicas los dos presentadores, se vieron realmente patéticos con ese tipo de comentarios".

¿Qué dijo Nelson Castro sobre Chiclayo durante la visita del Papa?

El periodista y médico neurólogo Nelson Castro generó una fuerte controversia en Perú durante la cobertura de la visita del Papa León XIV, específicamente por sus comentarios sobre la ciudad de Chiclayo, norte peruano donde el pontífice fue obispo).

Durante una transmisión en vivo para TN desde Chiclayo, que se encuentra cerca de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Nelson Castro describió la zona impensada.

En diálogo con Jonatan Viale, dijo: “Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente.” Y aclaró que no era una periferia lejana: “Esto es Chiclayo… Está al lado de la Universidad Católica.”

A su vez, el periodista destacó la hospitalidad de la gente: “Con gente encantadora que te abren las puertas de la casa y te invitan a comer, te dan lo que no tienen, pero viven así.” En esta línea, Nelson hizo referencia a las condiciones de las viviendas, a las que definió humildes: "Todas casas a medio terminar, mal hechas".

Las críticas tras sus palabras fueron inmediatas y generalizadas, tanto en las redes sociales, como medios locales y de hasta autoridades peruanas por considerar las expresiones del médico neurólogo, que días atrás salvó a una mujer en pleno vuelo, despectivas o estigmatizantes, especialmente en el contexto de la visita papal. La controversia se convirtió en un tema de debate bilateral entre prensa argentina y peruana.

Las respuestas más fuertes fueron del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez quien llamó “descerebrado” a Castro, y dijo que “ha venido a mirar las miserias supuestamente de Chiclayo”.