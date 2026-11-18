Facundo Conte se volvió tendencia en las últimas horas luego de que mostrara su nueva faceta personal después de muchos años de haber triunfado en la Selección Argentina de Vóley.

¿Qué pasó con Facundo Conte?

Desde su retiro en 2024, la vida de "El Heredero", apodo que recibió por ser el hijo de Hugo Conte, era un total misterio. Siempre recordado por su potencia en el ataque y por haber sido uno de los pilares para conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Facundo Conte junto a su pareja

Sin embargo, recientemente, sorprendió al realizar un posteo en su cuenta de Instagram donde llamó la atención por su apariencia. Tenía el torso desnudo y el rostro pintado de negro mientras disfrutaba de las sierras de Córdoba.

“Y llegó el día en que el riesgo de permanecer encerrado en un capullo era más doloroso que el riesgo de florecer", escribió en la publicación donde se mostró compartiendo de un ritual junto a su novia.

Facundo Conte junto a su pareja

Más tarde, contaría de qué se trataba esta experiencia espiritual: "Estuve en un retiro en Córdoba, en un lugar hermoso, con la tribu Yawanawá. Una tribu amazónica que justamente nos pintaron la cara con una tintura de una planta que no recuerdo el nombre, en el que hicimos una ceremonia de medicina amazónica de la Ayahuasca, que es una planta de poder. En parte, esta expresión que estoy buscando ahora es para que no tengan miedo, a explorarse, a profundizarse. Ahí es donde hay un montón de información sobre nosotros mismos".

Inmediatamente después de que se viralizaran las imágenes que él mismo subió, estallaron los comentarios despectivos donde lo tildaron de "hippie con OSDE" e, incluso, otros que fueron repudiables: "No lo cagó suficiente a trompadas el viejo se ve", "cuando te sobra guita y tiempo... pasa esto. Cuando se le acabe, vuelve a la vida del marketing deportivo" o "la vergüenza que debe sentir el padre... lo lamento profundamente". Otros se encargaron de defenderlo y de felicitarlo por esta nueva vida, alejado del furor que ya vivió en el pasado.