Valentina Cervantes deslumbró con su aparición en el cuarto show de María Becerra en el Movistar Arena, en el marco del Quimera Tour que ya fue un éxito en el estadio River.

La pareja de Enzo Fernández fue una de las elegidas por la cantante para desfilar durante la presentación del alter ego "JOJO", más específicamente en la canción "Sexo es la moda".

Al subirse al escenario, caminó por toda la pasarela y, al llegar al final, levantó sus brazos para saludar al público. Allí, pudo lucir el corsé y la minifalda negra texturada, acompañado por unos guantes del mismo color. El vestuario fue diseñado por Vero de la Canal.

En ese momento, estuvieron presentes otras figuras como lo son Mora Bianchi y Lola Abraldes, conocidas por protagonizar la ficción Margarita.

Al terminar el show, Valu posó junto a María y sus dos hijos Benjamín y Olivia. La foto la compartió mediante su cuenta de Instagram.

Valentina Cervantes junto a María Becerra

Sarah Burlando conoció a María Becerra

Barby Franco y Fernando Burlando y su hija Sarah disfrutaron juntos del recital que María Becerra brindó en el Movistar Arena y compartieron el momento en sus redes sociales.

Fue una salida en familia que seguramente la pequeña jamás olvidará. Los tres fueron el fin de semana al recital de la exitosa cantante oriunda de Quilmes.

La artista tiene previsto hacer un total de 10 shows en el Arena porteño como parte de su Quimera Tour 360° por Argentina y Latinoamérica, y ya agotó localidades en 9 de las 10 funciones anunciadas.

Fue Barby la encargada de registrar la noche inolvidable de su hija, pero también de subir fotos y videos del momento vivido.

En sus historias de Instagram, la modelo subió una primera imagen de Sarah junto a su prima, ambas sonrientes y abrazadas en la puerta del lugar, y escribió: "Hoy las primas fueron a ver a María Becerra".

También compartió dos videos registrados durante el recital de María Becerra donde se la ve a Sarah bailando alegremente e imitando a su ídola mientras la observa atentamente.

Una vez terminado el show, la cantante no tuvo ningún inconveniente en sacarse un par de fotos con ellos. En la primera aparece ella con las dos pequeñas, y en la segunda imagen compartida por Barby Franco, ya está la familia completa.