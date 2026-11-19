Mariana Fabbiani se encuentra atravesando un delicado momento familiar tras la operación de su marido Mariano Chihade en su cerebro y revelaron qué será de su futuro en DDM (América TV).

Según contó Ángel de Brito en Ángel Responde por el streaming de Bondi, el productor "fue operado exitosamente" como difundieron en el parte médico desde el Instituto Feni (Sede Belgrano), pero también hizo foco en la recuperación del flamante director ejecutivo integral de Canal 9.

El periodista explicó que "Mariano Chihade se encuentra siendo acompañado por Mariana Fabbiani y pasará a terapia intensiva para seguir con su recuperación de la cirugía", lo que demandará varios días de recuperación.

Al no ser una operación ni una recuperación sencilla, la conductora se ausentó este miércoles 18 de noviembre de su programa, y el conductor de LAM (América TV) aclaró que "no volverá a DDM hasta que su marido se recupere".

Por este motivo, desde @teleavisador agregaron una información desde su cuenta de X y aseguraron que "se busca un conductor o una conductora que la reemplace hasta que finalice, por lo menos hasta fin de año".

Mariana Fabbiani no volvería a DDM durante el último tramo del 2026. (Captura: X)

Este miércoles, Martín Candalaft fue quien estuvo en lugar de Mariana Fabbiani, aunque estiman que estaría de vacaciones en las próximas semanas y las autoridades deberán buscar otra persona que se haga cargo del programa.

¿Qué dijo Mariana Fabbiani sobre la internación de Mariano Chihade?

Horas antes de la operación, Mariana Fabbiani compartió un mensaje de agradecimiento para todas las personas que le enviaron su apoyo tras la internación de su marido, Mariano Chihade.

"Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento", expresó la conductora de DDM (América TV) a través de sus historias de Instagram.

El mensaje de Mariana Fabbiani sobre su marido Mariano Chihade tras su internación. (Captura Instagram: @marianafabbiani)

"Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará", agregó con los emojis de unas manos en oración y un corazón rojo.

El mensaje de Mariana Fabbiani sobre su marido Mariano Chihade tras su internación. (Captura Instagram: @marianafabbiani)

Por otro lado, publicó una fotografía de una estampita de Nuestra Señora que Desata los Nudos, una advocación de representa a la Virgen María a la que muchas personas recurren en momentos de dificultad. Se puede observar en la imagen cómo la sostiene con su mano.

¿Qué dice el parte médico sobre Mariano Chihade?

El nuevo parte médico del Instituto Fleni (sede Belgrano), con fecha 18 de noviembre de 2026 y firmado por el Director Médico, Dr. Hernán Cohen Arazi, dice: “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade fue intervenido quirúrgicamente en Fleni, sede Belgrano. La cirugía se desarrolló sin complicaciones. Actualmente, se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia”.

Parte médico de Mariano Chihade tras ser operado.

El productor, marido de Mariana Fabbiani y flamante director ejecutivo integral de Canal 9, tras la venta de su productora Mandarina, fue operado por una imagen nodular detectada previamente en una resonancia magnética cerebral.

¿Qué es una imagen nodular?

De acuerdo a la Clínica Mayo, una imagen nodular cerebral es un hallazgo descriptivo en una tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) que indica la presencia de una pequeña masa o lesión redondeada en el tejido del cerebro. Este término describe únicamente la forma de la lesión en el estudio, por lo que no constituye un diagnóstico definitivo por sí mismo.