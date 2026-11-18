El martes 17 de noviembre, la Selección Argentina venció 5-0 a Costa Rica en el segundo amistoso de la Fecha FIFA de noviembre y el partido fue lo segundo más visto de Telefe. MasterChef Celebrity se quedó con el primer lugar con la séptima gala de eliminación.

El equipo de Lionel Scaloni goleó a su rival en el Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba) con un doblete de Julián Álvarez, otro de Nico Paz y también de Franco Mastantuono. Alexis Mac Allister convirtió el gol restante.

En el reality culinario, conducido por Wanda Nara, el jurado decidió no eliminar a ningún participante luego del buen desempeño de los participantes en la preparación de las galletitas danesas.

Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity: gala de eliminación 15.8; el partido amistoso entre Argentina y Costa Rica 15.4; el post partido 14.8; MasterChef Celebrity: la eliminación 12.9; la previa del partido 8.0

Los más vistos de El Trece: Otro día perdido 5.4; Es mi sueño 5.2; El Zorro 5.1; Ahora caigo 5.0; Telenoche 4.6

Los más vistos de América TV: LAM 3.3; Intrusos 3.2; Sálvese quien pueda 2.8; DDM y Primicias Ya 2.4; América noticias 2.2

Los más vistos de El Nueve: Qué mañana! 2.9; Telenueve al mediodía 2.5; Bendita 2.4; Telenueve central 2.1; Todo cocinado 1.9

Los más vistos de Canal Siete: Mediodía bien arriba y Mediodía bien arriba II 0.3; ADN Buena salud, Canal 7 noticias (Central), Iluminadas, La noche es nuestra y Se siente Argentina 0.2; Aire nacional, Canal 7 flash noticias, Canal 7 noticias (Mañana), Canal 7 noticias (Mediodía), Estamos en una, Grip, Iluminadas 2, Las mañanas con Andino y Televisión pública flash 0.1

Rating: todos los números del martes 17 de noviembre

El top five

MasterChef Celebrity: gala de eliminación 15.8

El partido amistoso entre Argentina y Costa Rica 15.4

El post partido entre Argentina y Costa Rica 14.8

MasterChef Celebrity: la eliminación 12.9

La previa del partido entre Argentina y Costa Rica 8.0

Los promedios

Telefe 8.9

El Trece 4.4

América TV 2.5

El Nueve 1.9

Canal Siete 0.2