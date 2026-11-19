Uma Granata, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, rompió el silencio y contó cómo le afecto en su niñez cuando sus padres se peleaban en la televisión, haciendo una comparación con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi.

¿Qué dijo Uma Granata sobre las peleas de sus padres?

En diálogo con Los Profesionales con Flor (El Nueve), la joven comenzó diciendo: “Yo la verdad era muy chica, tenía tres o cuatro años, y me di cuenta de más grande cuando empecé a usar internet”.

En una de las primeras peleas mediáticas, recordó que estaban en pandemia por el COVID-19 y expresó: "Me dolió porque estás viendo a tu papá y a tu mamá pelearse. En su momento fue fuerte, pero por suerte con mi mamá lo pude hablar y me pidió disculpas”.

“Lo que influye es en la salud mental después. No dudo que van a tener traumas; que quizás, quieran o no, su inconsciente, están en pareja más grande y les salen esas actitudes que vieron en su casa de chicos; les da ansiedad social, o después empieza el bullying”, detalló sobre la exposición de los problemas familiares en los medios.

Respecto al distanciamiento que tuvo con su papá, a quien no invitó a su fiesta de 15, remarcó: "Yo me reconcilié con él el año pasado, en febrero o marzo de 2025. Cuando hablábamos, había muchos choques, discutíamos bastante y no era nuestro momento. Además, justo estuvo la pandemia, o sea, era todo por llamada, no se podían hablar las cosas. Ahí es donde estuvimos alejados bastante tiempo”.

Sin embargo, Umma destacó que lograron dejar las diferencias de lado y aclaró: “Después, por suerte, nos volvimos a unir. Ahora tenemos muy buena relación".

¿Qué dijo Amalia Granata sobre su hija Umma?

Tras las declaraciones de Uma Granata en el programa de Florencia de la V y su aparición en la televisión, Amalia Granata le dedicó unas palabras con el video de la nota en su cuenta de Instagram.

"No sabés el orgullo tan inmenso que siento al ver la hermosa persona en la que te convertiste. Verte crecer y descubrir esa fortaleza, esa valentía y ese bondadoso corazón que te caracteriza me llena el alma de felicidad. Tenés unos valores hermosos y una manera de dar amor que te hace única", expresó la diputada de la provincia de Santa Fe.

Amalia Granata le dedicó unas palabras a su hija Uma. (Captura Instagram: @amaliagranata)

Por otro lado, Amalia Granata valoró los modales de su hija Uma y remarcó: "Ojalá nunca dejes de ser esa persona tan especial, de corazón noble y lleno de luz. Siempre voy a estar orgullosa de vos, de lo que sos y de todo lo que vas a llegar a ser. Te amo con todo mi corazón, más de lo que las palabras pueden expresar".