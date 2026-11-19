Matías Bertolotti se convirtió en tendencia en las redes a raíz de un inesperado comentario que hizo al aire donde se queja abiertamente de que TN no cumple con la recomposición salarial acordada.

¿Qué dijo al aire Matías Bertolotti sobre TN?

El periodista especializado en el clima protagonizó una perlita televisiva que circuló por las redes sociales y generó todo tipo de comentarios. Tras leer un mensaje de una televidente de Tempraneros (TN) Bertolotti aprovechó y se despachó.

Fuente: @forofms

"Buen día, soy Chiara, último tramo del mes", comenzó leyendo el mensaje que interrumpió para dispara contra Artear: "Todos estamos pensando lo mismo, Chiara. Más cuando te promete cosas y no te cumplen".

Por si no había quedado claro el reclamo, agregó sonriente: "Tremendo. Se comprometieron a algo y no se acredita". Y en tono resignado sumó: "Pero bueno, son los tiempos que corremos ahora, ¿no? Promesas incumplidas".

Enseguida apareció en el plano una marioneta con anteojos que fue el disparador de otro comentario sarcástico del meteorólogo: "¡Ahí está el aumento, ese es el único aumento!".

Matías Bertolotti aprovechó y despachó contra TN por incumplimientos salariales

En minutos, el fragmento se viralizó en las redes y generó una gran cantidad de comentarios. "Hablalo en privado, querido...Se cree que "puchereando" en cámara va a lograr algo", "Siempre que habla lo suspenden" y "Cuando acierte por lo menos uno de sus pronósticos recién ahí podemos hablar de aumentos", fueron algunas de las frases que pudieron leerse y que apuntaban contra el periodista.

Pero también hubo comentarios contra la empresa como, por ejemplo: "TN es negrero. Sólo paga bien a los conductores estrellas. Al resto, un desastre" y "Con todas las ganancias que juntan, el Grupo Clarín debería pagarle bien a sus empleados".