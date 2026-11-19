El blues argentino está de luto por la muerte de Rubén "King" Alfano, histórico guitarrista de Memphis La Blusera, quien falleció este miércoles 18 de noviembre a los 69 años. El músico fue uno de los protagonistas de los primeros años de la banda y participó en los discos que marcaron la consolidación del grupo como uno de los grandes referentes del género en el país.

¿Qué le pasó a King Alfano?

La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales del artista, con un mensaje cargado de emoción. "Como muchos ya saben, en el día de hoy nos dejó nuestro amado Rubén 'King' Alfano. Estuvo en paz y acompañado de su familia y amigos", comunicaron.

El mensaje de la familia del músico

En el mismo texto, sus seres queridos expresaron el dolor que atraviesan y agradecieron las muestras de cariño recibidas: "El dolor es muy grande, pero queremos tenerlo presente y recordarlo de la mejor manera".

Y agregaron en el mismo sentido: "Les agradecemos de corazón por el apoyo y por todas las expresiones de cariño que estamos recibiendo que son una caricia en este momento".

La información sobre la última despedida al guitarrista

La despedida generó una inmediata repercusión entre los músicos que compartieron escenarios y amistad con Alfano. Uno de los primeros en expresarse fue Daniel "Ruso" Beiserman, bajista de Memphis y amigo del guitarrista desde la infancia.

"Tremenda tristeza, se fue el negro Alfano, mi pésame a la familia y amigos. Amigo desde la infancia", escribió en sus redes sociales.

También lo recordó la cuenta de Emilio Villanueva, histórico saxofonista de la banda, fallecido en 2012 y cuya cuenta es administrada por su hija. Allí compartieron una fotografía de la primera formación de Memphis junto a un mensaje conmovedor: "Hasta siempre querido King, el negro Alfano se fue de viaje. Ojalá estén riendo como en esta foto junto a mi viejo, León, Adrián. Hasta siempre, un gran abrazo a la familia Alfano".

Otro de los músicos que le dedicó unas palabras fue Ricardo Tapia, líder de La Mississippi, quien eligió una breve, pero significativa frase para recordarlo: "Negro Alfano, te vamos a recordar swingeando! Adiós master!".

¿Quién era King Alfano y cómo fue su historia en Memphis La Blusera?

Rubén Alfano nació el 25 de marzo de 1957 en Floresta, barrio porteño que marcaría buena parte de su identidad artística. Comenzó a estudiar guitarra durante su infancia y se formó en el conservatorio, donde obtuvo el título de Profesor Elemental de Música.

Antes de llegar a Memphis integró Pionono, agrupación con la que consiguió el segundo puesto en el Primer Festival Beat de 1971, y tuvo un breve paso por la banda de rock progresivo OM.

Su incorporación a Memphis La Blusera se produjo en 1980. El apodo "King" se lo puso Pajarito Zaguri, uno de los pioneros del rock argentino, por su admiración por B.B. King y porque utilizaba una guitarra similar a la del legendario músico estadounidense.

Con Memphis participó en cinco álbumes de estudio: Alma bajo la lluvia, Medias negras, Tonto rompecabezas, Memphis La Blusera y Nunca tuve tanto blues. También formó parte del registro en vivo Memphis en vivo, grabado en el Teatro Gran Rex, que alcanzó el triple platino.

Tras alejarse de la banda, el guitarrista no abandonó la música. En 2002 comenzó a desarrollar La Floresta, un proyecto que llevaba el nombre de su barrio y con el que homenajeaba a referentes del rock nacional como Manal, Los Gatos, Moris y Pajarito Zaguri, además de presentar composiciones propias.

También encabezó una agrupación con su propio nombre y continuó recorriendo escenarios, siempre ligado al blues.

Su muerte representa otra pérdida para la historia de Memphis La Blusera, que ya había sufrido los fallecimientos de Adrián Otero y Emilio Villanueva en 2012, y del pianista Gustavo Villegas en 2022.