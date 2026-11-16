Tras la visita de Nancy Pazos por La Mañana de Moria y sus fuertes declaraciones contra LAM, Yanina Latorre decidió responderle desde Sálvese quien Pueda y reveló lo que realmente pasó en el ciclo de América TV.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre Nancy Pazos?

“Yo estaba ahí y la echaron por infumable. Se la agarró con Ángel, conmigo, con todas las compañeras. A Andrea Taboada le hizo la vida de a cuadritos; y a Nequi Galotti con el marido, (al que le decía) dictador”, comenzó la conductora y sumó: “La situación de camarines… ella está mintiendo, no era una toallita”.

“Ella llegó con bombacha negra, y como el vestido era blanco, se tenía que poner una bombacha color natural para que no se le transparente. Se sacó la bombacha sucia, la dejó tirada en el piso, usadita. No sé, creería que las vestuaristas eran lacayos que se la iban a recoger”, continuó Yanina Latorre sobre Nancy Pazos y cerró:“Yo estaba de vacaciones y en el chat de LAM, donde ella ya no estaba porque la habían echado porque vendía nuestro chat y lo había publicado en Twitter, (…) Nequi le saca una foto con esa cara de santa y la manda al chat. Nos cag… de la risa con la bombacha usada de Nancy, pero Nequi lo publica enojada por la situación”

¿Qué dijo Mariana Brey sobre las declaraciones de Nancy Pazos?

"Ya ni le respondo a esta mujer porque no sabía que mi contrato con Telefe venía con feriado incluido, eso me encanta", comenzó la periodista y sumó: "Yo llegué y ella se podía tomar días, hacía lo que quería. Le faltaba el respeto a toda la producción, hacía lo que se le cantaba".

"Le quitaron días, después ella se tomaba lo que quería y bueno, así terminó", sostuvo Mariana Brey y cerró sobre Nancy Pazos: "Le mando un beso y que siga hablando de mí".