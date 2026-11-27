En el contexto del interminable enfrentamiento judicial y mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Nora Colosimo lanzó un fuerte reclamo en vivo dirigido al novio de la China Suárez. La panelista de Ángel de Brito aprovechó la pantalla para exponer una cuestionable actitud del futbolista.

¿Qué objeto le reclamó Nora Colosimo a Mauro Icardi que pertenece a Wanda Nara?

En medio del programa, la madre de la mediática lanzó una frase que generó la intriga de todos mientras opinaban de El Bailando por un sueño en Uruguay sin Marcelo Tinelli.

"Bailando, bailando...hago un pedido a la solidaridad", disparó generando la inmediata atención de Ángel de Brito y de las panelistas.

"¿Cuál Nora? a ver...", preguntó el conductor sorprendido. "A ver si le devuelven a Wanda de Italia, del Bailando de Italia, ya que lo mencionás, dos veces ganó, el trofeo que es más alto que yo", explicó Nora.

"¿Y quién lo tiene?", repreguntó de Brito haciéndose el desentendido con su panelista. "Quién lo va a tener...", respondió la madre de Wanda abriendo sus manos en señal de que todos ya sabían a quién se estaba refiriendo.

Enseguida, el resto de los integrantes del programa exclamó casi al unísono: "¡Noooooo!". Y sumó Colosimo: "Un trofeo es algo personal, pero no se lo devuelve".

"En la copa de Wanda de Italia se maquilla la China Suárez", bromeó Pepe Ochoa. "Para mí cuelga la ropa ahí", especuló de Brito. "Pero ni eso, no hay un código, nada", disparó indignada otra integrante del panel.

"Es una locura esto, es una cosa personal, un trofeo", cerró Nora Colosimo antes de que el conductor pasara a otro tema.