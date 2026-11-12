Nora Colosimo reveló la angustia de Wanda Nara tras el nuevo escándalo con Mauro Icardi: "Está rota"

Nora Colosimo se refirió al escandaloso episodio ocurrido en la llamada Casa de los sueños que involucró a Mauro Icardi y su hija Francesca, fruto de su relación con Wanda Nara. La panelista de LAM (América) expresó su preocupación por su hija y su nieta de 11 años.

¿Qué dijo Nora Colosimo sobre cómo está Wanda Nara tras el nuevo escándalo con Mauro Icardi?

El incidente ocurrido el viernes 6 de noviembre en la casa de Nordelta del futbolista derivó en una causa penal por lesiones leves y una orden de restricción. Ese mismo día a la mañana, Icardi retiró a su hija Francesca de la escuela en medio de un examen, pese a que la niña no quería irse.

Una vez en la casa de Nordelta, la menor envió mensajes por WhatsApp y desde una computadora a Wanda Nara y a la pareja de esta, Martín Migueles. En los chats aseguraba que su padre se había enojado, la había encerrado en una habitación, le había pegado y les pedía que la fueran a buscar.

En su declaración, Francesca aseguró que su padre la insultó, la agarró de los pelos y la empujó contra la cama. También afirmó que al intentar levantarse se tropezó y se golpeó la rodilla.

Tras lo sucedido, el Juzgado de Garantías N°2 de Tigre le prohibió a Icardi acercarse a menos de 100 metros de Francesca y le impidió todo tipo de contacto por 45 días.

Ante semejante panorama, Nora Colosimo no intentó disimular su preocupación y se refirió al tema en LAM. "Lamento el grave momento que está pasando mi nieta. Es todo lo que tengo para decir", afirmó.

La panelista de LAM expresó su preocupación por su hija y su nieta

Ángel de Brito quiso indagar y le preguntó si estaba preocupada como abuela y la respuesta fue afirmativa: "Mucho". Respecto a la actitud de la familia, la panelista no dudo y contestó: "Nos apoyamos entre nosotros".

Enseguida, el conductor le preguntó cómo estaba Wanda Nara ante esta situación. Colosimo dejó pasar unos segundos y lanzó: "Está rota, como lo estaría cualquier mamá". La madre de la conductora confirmó que su hija hace terapia por zoom, pero insistió en no querer hablar más del tema: "Yo hasta acá llego, chicos".

Pese a la negativa de Nora a seguir hablando del tema, de Brito insistió en cómo es la relación con su hija: "Somos muy apegadas. Es tan grave que me lo esquivó por un par horas". También reveló que se enteró de lo sucedido por Wanda cuando estaba yendo a hacer la denuncia a la comisaría de la jurisdicción.

¿Qué se sabe sobre la declaración de Mauro Icardi?

Este miércoles 11 de noviembre, y tras el fuerte escándalo que protagoniza Mauro Icardi luego de que su hija mayor lo denunciara por presuntas lesiones leves, desde Intrusos anunciaron que finalmente el futbolista podrá declarar en la causa.

Luego de que en el comunicado oficial de los abogados del futbolista revelaran que no habían dejado declarar al futbolista e incluso escribieran “No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato”, desde el ciclo de América TV revelaron nuevos detalles de la causa penal.

"Mañana a las 10 de la mañana está citado Mauro Icardi por el fiscal, lo logró", reveló el equipo de Intrusos sobre Mauro Icardi y cerraron: "La menor sigue con el padre hasta el 16 de noviembre".