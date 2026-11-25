La China Suárez denunció a Wanda Nara por el delito de amenazas y se dieron a conocer todas las medidas de protección que solicitó para resguardar su integridad física.

La actriz presentó un escrito a la Justicia por el hecho ocurrido el viernes 6 de noviembre en la casa de Mauro Icardi, en la Isla de Nordelta, donde la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) estuvo presente con su pareja, Martín Migueles, y personal policial.

Según Eugenia Suárez, ella mantuvo una conversación cordial con el empresario, mientras que la conductora se acercó a increparla.

En el escrito, al cual tuvo acceso TN Show, la actriz pidió que se le imponga a la conductora una prohibición de acercamiento de 300 metros, además de restricciones para ingresar a dos barrios privados que forman parte de su vida cotidiana: el barrio La Isla de Nordelta, donde vive junto a Icardi, y a San Jorge Village, en Los Polvorines, donde tiene su domicilio real.

En la denuncia, La China puso de ejemplo una de las amenazas más fuertes por parte de Wanda. "Te mato a palos", habría dicho la conductora según la actriz.

Además, remarcó que "el episodio no fue un hecho aislado" y también se enfocó en la existencia de antecedentes judiciales por situaciones de hostigamiento.

La China Suárez solicitó medidas de protección contra Wanda Nara.

Otro de los pedidos es impedir cualquier tipo de comunicación entre ambas, es decir, solicitó que la restricción incluya los contactos personales, telefónicos, electrónicos, por redes sociales o incluso a través de terceras personas.

Por otra parte, la actriz aclaró que estas medidas no buscan interferir en el vínculo de Wanda con sus hijas. Por este motivo, propuso que el retiro y la entrega de las menores en la casa de su padre se realicen mediante un tercero designado por la conductora o en la guardia de acceso del barrio, sin que ella tenga que ingresar.

La China Suárez también se basó en las declaraciones de Wanda en Primicias Ya (América TV), una semana después del episodio, donde la propia conductora reconoció las amenazas.

"Lo que sí me acuerdo es que falta mucho más, dije más cosas", expresó Nara. Luego, se refirió a sus dichos sobre "matarla a palos" y aseguró: "Obvio, le dije eso”.

Como parte de las pruebas, ofreció el video del enfrentamiento en Nordelta, la grabación de la entrevista televisiva y los registros de las cámaras de seguridad de ambos barrios. También solicitó que se requieran las comunicaciones al 911 y las actuaciones del personal policial que intervino el 6 de noviembre.

China Suárez y Wanda Nara.

Por último, La China Suárez pidió que se inicie una investigación penal preparatoria contra Wanda Nara por el delito de amenazas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal, y solicitó ser reconocida como particular damnificada para intervenir formalmente en el proceso judicial.