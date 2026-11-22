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Wanda Nara estuvo presente en el debut en stream de su padre, y al salir se detuvo un momento para hablar con la prensa. En ese momento, sorprendió al sincerarse sobre su relación con Martín Migueles, con quién sale desde hace más de un año.
¿Qué dijo Wanda Nara sobre Martín Migueles?
“La relación es muy tranquila, muy libre. Me refiero a que hago lo que quiero. Soy sagitariana, necesito todo el tiempo un poco de aire”, comenzó la conductora de MasterChef tras acompañar a Andrés Nara en su debut en el streaming.
“Me enamoró de él que es muy sano, muy tranquilo, se ocupa y me ayuda mucho con situaciones con los adolescentes. Me ayuda en lo profesional, en algunos contratos”, cerró Wanda Nara sobre Martín Migueles.
¿Qué dijo Guido Icardi sobre el escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara?
"Mi hermano está enamorado de sí mismo", comenzó el hermano del futbolista, y sumó: "Siempre tuvo carácter fuerte y mucha personalidad. Ahora que conozco a Wanda, ella era una persona que lo podía domar y tenerle las riendas".
"Mi hermano es una persona complicada. Tuvo buenos contratos, buena vida. Ahora se le nota apagado", continuó Guido sobre Mauro Icardi y cerró: "Este chico está perdido psicológicamente, no sé lo qué está haciendo con su vida".