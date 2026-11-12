El video de la fuerte pelea entre Mauro Icardi y Martín Migueles tras el escándalo: "Yo te rompo la boca"

Este jueves 12 de noviembre, desde DDM filtraron el video del tenso cruce que protagonizaron Martín Migueles y Mauro Icardi el día del escándalo con la hija mayor del futbolista. Recordemos que todo sucedió en "La Casa de los Sueños".

¿Cómo fue el cruce entre Martín Migueles y Mauro Icardi?

Todo comenzó cuándo la actual pareja de Wanda Nara le preguntó al futbolista: “Vos harías lo mismo, ¿o no?”, sin embargo, él no cambió su postura y le respondió: “Que vaya a hacer la denuncia, que venga con la orden del juez y la entrego”.

“Yo soy un pibe grande. A mí no me faltes el respeto. No tenés para arrancar conmigo, Mauro. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Te aviso nada más. Te rompo la boca”, lo amenazó enojado Martín Migueles a Mauro Icardi y sumó sin filtros: “Donde te cruce te vas a tener que parar de manos. Te voy a romper la boca”.

“Que vayan a hacer la denuncia al juez y después arreglamos todo. De paso, están de testigos de que hay amenazas”, comentó el deportista y el hombre aclaró: “Esto no es una pelea con vos. No es amenaza. A una mujer le pegás. Con un chabón no te animás”.

¿Qué se sabe sobre la declaración de Mauro Icardi?

Este miércoles 11 de noviembre, y tras el fuerte escándalo que protagoniza Mauro Icardi luego de que su hija mayor lo denunciara por presuntas lesiones leves, desde Intrusos anunciaron que finalmente el futbolista podrá declarar en la causa.

Luego de que en el comunicado oficial de los abogados del futbolista revelaran que no habían dejado declarar al futbolista e incluso escribieran “No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato”, desde el ciclo de América TV revelaron nuevos detalles de la causa penal.

"Mañana a las 10 de la mañana está citado Mauro Icardi por el fiscal, lo logró", reveló el equipo de Intrusos sobre Mauro Icardi y cerraron: "La menor sigue con el padre hasta el 16 de noviembre".