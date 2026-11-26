El miércoles 25 de noviembre, la pantalla de El Trece se llenó de conductores, periodistas y panelistas usando lentes de sol, sin una explicación previa. Finalmente, el misterio fue develado este jueves.

La programación salió al aire como de costumbre, pero las figuras del canal cubrieron sus ojos con anteojos oscuros y no hicieron mención al tema.

Todo transcurrió con total normalidad, pero en las redes sociales comenzaron las especulaciones. "A partir de mañana, el sol de El Trece va a brillar más que nunca", fue la única pista que dieron desde las cuentas oficiales de la señal.

El Zorro, la histórica ficción protagonizada por Guy Williams, también se sumó a la movida, a través de edición con Inteligencia Artificial.

Luego de que Moria Casán, Matías Vázquez y Pampito, Jimena Monteverde, Mario Massaccesi y el resto de las figuras del canal aparecieran con lentes negros, este jueves 26 de noviembre, El Trece reveló el motivo.

"El sol brilla más fuerte que nunca. Ahora eltrece transmite en 4K", anunciaron con alegría. La iniciativa representa un nuevo hito para el canal y forma parte de un proceso de renovación.

"Para eltrece, la transmisión de la señal en 4K es un paso fundamental que vuelve a colocarlo al frente de los principales canales del mundo", aseguró Eduardo Bayo, gerente de Tecnología de Artear.

"Toda la cadena de producción y transmisión ha sido afectada por este cambio, que exigió no solo una enorme inversión en tecnología sino también un aprendizaje para todas las personas que forman parte de este proceso", señaló.

De esta manera, de ahora en más, El Trece transmitirá en 4K para brindar una mejor calidad de sus productos a los televidentes que eligen la señal.