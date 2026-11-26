Agustín Guardis, uno de los participantes que alcanzó la fama en Gran Hermano 2022 (Telefe), reveló a qué se dedica después de cuatro años de entrar al reality más famoso del país y de qué vive.

¿A qué se dedica Agustín Guardis?

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, el exhermanito expresó: “Desde que salí de Gran Hermano, los haters y los fats me preguntan: ‘¿de qué vivis? ¿Cómo ganas plata?’“.

“¿Querés que te cuente? Porque sí, obvio, trabajo en la tele y también hago mi contenido para redes, pero con lo que más gano plata es algo que hago detrás de cámara que ustedes no saben”, explicó.

De esta manera, anunció que "se dedica a la gestión de creación de contenido para empresas, comercios y emprendimientos". En otras palabras, contó: "Básicamente, gestiono un equipo de creación de contenido para tu negocio con lo que vos necesitás".

“Consigo filmmaker, editor, diseñador, para que vos vendas más tu producto o tu servicio”, agregó.

Además, Guardis aclaró que "todo esto lo aprendió gracias a la experiencia que ganó los últimos años trabajando en los medios de comunicación". Cabe destacar que, actualmente también es panelista de BTV en El Nueve, el programa conducido por Edith Hermida.

¿Cuál fue el invento de Agustín Guardis?

Tras su paso por Gran Hermano (Telefe), Agustín Guardis se formó como politólogo en la UBA y trabajó como asesor de distintos espacios políticos. Sin embargo, decidió apostar por el entretenimiento y la tecnología.

Su proyecto más relevante es una réplica del famoso sombrero seleccionador de Harry Potter, que presentó en la Comic-Con, en junio. El accesorio fue confeccionado artesanalmente por la diseñadora mendocina Paola Aguirre y cuenta con inteligencia artificial desarrollada junto a la empresa Todomicro.

Agustín Guardis y el invento de su sombrero. (Foto: TN / Leandro Heredia)

Según explicó a TN Show, el dispositivo puede conversar con quienes se lo colocan y asignarlos a una de las casas de Hogwarts. Para desarrollarlo, necesitaron un mes y medio de trabajo y utilizaron Gemini. La próxima etapa consiste en incorporar mecanismos para que también tenga movimiento.

Entre sus próximas ideas tecnológicas hay otra creación inspirada en el universo fantástico: una escoba voladora. “Y no es una joda, es la verdad”, aseguró.