Fernanda Vives y Sebastián Cobelli armaron un motorhome para salir de gira, y mostraron los detalles del antes y el después.

Los actores, protagonistas de la obra Pareja IMperfecta, llevarán su arte a diferentes ciudades del país durante la temporada teatral de verano y apostaron a encarar el desafío con todo.

"Estamos felices y orgullosos de mostrarles el nuevo integrante de la familia. Con mucho sacrificio y trabajo logramos tener nuestro propio motorhome ploteado de @parejaimperfectaok para esta temporada de verano y giras posteriores", anunció Fernanda con alegría.

"Agradecemos a las marcas que hicieron posible la transformación, que más adelante les vamos a mostrar. Trabajamos mucho con el revestimiento y el cambio de cara", añadió.

La nueva adquisición de la pareja es un motorhome cómodo, funcional y con todo el equipamiento necesario para pasar largos meses de gira.

Al abrir la puerta del vehículo rodante se puede ver una mesa con dos sillones para realizar las comidas del día o pasar un momento de relax.

A su lado está el sector de la cocina completa, con heladera, alacena y bacha, mientras que en otra parte se encuentra el baño y la cama.

Lo más llamativo y novedoso es el cartel luminoso que funciona como marquesina móvil y se maneja a control remoto.

De esta manera, Fernanda Vives y Sebastián Cobelli celebraron el gran logro que alcanzaron, y demostraron que están listos para comenzar el recorrido con Pareja IMperfecta.