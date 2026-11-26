Tini Stoessel y Rodrigo De Paul protagonizaron la portada de Vogue Latinoamérica, y hablaron en profundidad sobre su relación, su casamiento y planes a futuro.

A tres semanas de su boda, la cantante y el futbolista posaron bajo el lente del fotógrafo argentino Sebastián Faena y se mostraron muy enamorados.

Por primera vez, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dieron una entrevista juntos, y abrieron las puertas de su intimidad.

En diálogo con Vogue, la pareja expresó sus ganas de construir una casa en Argentina para tener su propio espacio donde compartir la vida y momentos felices.

Ambos tienen una agenda muy agitada entre las giras musicales de ella y los partidos de fútbol de él, pero siempre encuentran la ocasión para disfrutar: "Hay almuerzos o cenas, que son dos o tres horas en la mesa. O nos vamos a acostar y, de repente, vamos a lavarnos los dientes y media hora en el baño, nos ponemos a cantar".

Más adelante, Tini reconoció que el tiempo que estuvieron separados con Rodrigo hubo contacto cero: "Nos reencontramos con cosas nuevas que nos habían pasado y que nos habían atravesado, pero había algo que también se sintió como que el tiempo tampoco hubiese pasado. Fue como muy rápido el reencuentro y la conexión".

Luego de la reconciliación se despertaron las ganas de casarse, pero no hubo una propuesta forma y fueron despacio. "Cada día veíamos que ese sueño se podía hacer realidad", se sinceró De Paul

"Escribí como 180 páginas de lo que quiero que sea el casamiento", acotó Tini, al mismo tiempo que Rodrigo mostró un boceto que diseñó la intérprete, de ellos dos frente al altar.

"No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia y su traje también", comentó Martina.

"Para mí es un gran sueño ahora entender a dónde pertenezco, dónde es que yo me siento yo más que nunca (...) nos encontramos los dos de vuelta en un mismo espacio queriendo lo mismo y soñando con lo mismo y entendiendo que hay un montón de cosas que se dejan atrás y que también te ayudaron a ser la persona que sos hoy", reflexionó la cantante.

Al hablar de su futuro marido, expresó: "Rodrigo es una persona que me ha empujado (...) me ha salvado la vida en muchos momentos".

Él, por su parte, analizó: "Mi vida por ahí era un poco como un dibujo blanco y negro, pero yo sin darme cuenta que podía ser a color. Hoy quiero que el futbol pertenezca a mi vida y no mi vida pertenezca al futbol".

En otro tramo de la charla, Tini Stoessel compartió sus ganas de tener un hijo: "Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida".

Fotos: Sebastián Faena