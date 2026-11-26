Este jueves 26 de noviembre, desde Intrusos, fue Paula Varela quién reveló al aire que tras la causa que le inició la China Suárez a Wanda Nara por amenazas, la conductora de MasterChef se presentó ante la Justicia.

¿Qué se sabe sobre la decisión judicial de Wanda Nara?

"Wanda Nara se presentó espontáneamente en la causa que le inició la China Suárez por amenazas", comenzó Paula Varela en el ciclo de América TV, y sumó: "Esto llamó la atención por que en realidad vos esperas que te notifique la noticia y te presentas, pero ella, a través de su abogado Storto, ya se presentó en la causa".

"Es protocolar esta respuesta, pero se va a defender", continuó la panelista y cerró sobre Wanda Nara y la China Suárez: "Algunos dicen que si te presentas algo es porque estás diciendo 'algún delito me mande', así está ahora la causa entre ambas".

¿Qué dijo Guido Icardi sobre el escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara?

"Mi hermano está enamorado de sí mismo", comenzó el hermano del futbolista, y sumó: "Siempre tuvo carácter fuerte y mucha personalidad. Ahora que conozco a Wanda, ella era una persona que lo podía domar y tenerle las riendas".

"Mi hermano es una persona complicada. Tuvo buenos contratos, buena vida. Ahora se le nota apagado", continuó Guido sobre Mauro Icardi y cerró: "Este chico está perdido psicológicamente, no sé lo qué está haciendo con su vida".