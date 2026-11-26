Tras el fuerte escándalo entre María Fernanda Callejón y Moria Casán por su salida de "La Mañana con Moria", Sandra Callejón sorprendió al romper el silencio en Primicias Ya y opinó al respecto.

¿Qué dijo Sandra Callejón sobre el escándalo entre María Fernanda Callejón y Moria Casán?

"Fernanda la adora a Moria", aseguró la hermana de la panelista al aire, y sumó: "No sé si no es un arreglo entre ellas. Me da tristeza ver las cosas que dicen, me sorprende porque Fernanda la ama a Moria. No creo que se maltraten".

"Caer en ese tema pasa de un chiste, de una broma, del ida y vuelta. Es un desmadre", continuó Sandra Callejón y cerró sobre María Fernanda Callejón y Moria Casán: "Lo único que pienso es que tiene una carrera brillante, logró casi todo. Moria la puso en su serie de su mejor amiga. Por eso, ahí te digo que no sé si está hecho a propósito".

¿Quién reemplazaría a María Fernanda Callejón en el programa de Moria Casán?

Según reveló Guido Záffora en DDM (América) la elegida para ocupar el lugar que dejará vacante la exvedette a partir del 31 de diciembre es Débora D’Amato.

"Una ex Intrusos de la etapa Jorge Rial, la próxima convocada para el programa de Moria es Débora D’Amato. Amiga de Moria, querida por Moria, sería el reemplazo de María Fernanda Callejón. Y falta una más que están definiéndola en los próximos días", aseguró el panelista ante Ángel de Brito que, por estos días, está reemplazando a Mariana Fabbiani de licencia por la recuperación de su esposo Mariano Chihade.

"Vamos a ver qué dice Monti que la tiene en su panel", lanzó de Brito respecto de la noticia. Vale recordar que D'Amato es panelista de Mediodía Bien Arriba, el programa que conduce Carlos Monti por Canal Siete.