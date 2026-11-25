Marcelo Tinelli y Ágata Lescano hablaron sobre su incipiente romance, y revelaron algunos detalles.

Tras el blanqueo en las redes sociales con una romántica foto donde la entrenadora se refirió al "hilo rojo" que los une, ambos celebraron el momento que atraviesan como pareja.

Ágata Lescano dialogó con Nacho Rivarola para Puro Show (El Trece) y, por primera vez, se refirió al vínculo con Marcelo Tinelli: "La relación viene excelente. Nos conocemos hace años, pero el encuentro fue ahora".

"Nos conocimos hace años en una cena... Pero nos encontramos el año pasado en el gimnasio, charlamos, y todo empezó este año. Él fue el que avanzó", comentó.

"De Marcelo me gusta todo. Es un divino. Estamos felices", se sinceró la deportista. "Estoy viviendo la realidad fuera de los medios. No es que decidimos blanquearlo, se dio natural, genuino", remarcó sobre la exposición a la que se enfrentará de ahora en más.

"Estamos juntos hace un mes y días. Estamos en una etapa muy linda, conocernos y disfrutar del día a día... Los dos estamos enganchados. Lo siento feliz y es algo recíproco", añadió.

Luego, Ágata reveló la frase que le dijo Marcelo cuando ella dudaba en iniciar el romance: "Yo iba medio como frenando al principio y me dijo: 'Mirá, vamos a jugar el partido, sacamos todos los jugadores a la cancha'".

Luego, el cronista del programa conducido por Matías Vázquez y Pampito fue en busca de la palabra de Marcelo Tinelli, quien manifestó: "Salimos hace muy poco, pero la conozco hace mucho. Estamos en la misma sintonía".

"Me pareció siempre una linda mujer, pero nunca pasó nada. Siempre nos hemos reído en momentos así, pero no nos habíamos visto así como nos vimos la última vez", continuó.

"Si ya están los jugadores en la cancha, pitá y empezá. Porque si no empezás a sacar a uno, a otro...", dijo sobre la frase a la que hizo alusión su pareja.

Respecto al blanqueo en redes sociales, expresó: "Me parece algo como totalmente lógico y normal. ¿Cuál es el tema? Ya está, me parece que no hay necesidad de algo, sino que las cosas van pasando de esa manera".

"Yo me imagino el presente. Estamos en un muy lindo momento disfrutando esto. Yo también quiero todo, como ella", concluyó Marcelo Tinelli.

¿Quién es Ágata Lescano, la novia de Marcelo Tinelli?

Marcelo Tinelli sorprendió al compartir en sus redes imágenes junto a Ágata Lescano a tan solo dos meses de su separación con Milett Figueroa.

La mujer tiene 37 años, es deportista y entrenadora personal. Recientemente fue campeona de bikini fitness y desde sus redes sociales promueve el concepto de “fitness consciente para mujeres reales”, en donde busca transformar los hábitos y mentalidad de sus seguidoras.

Ágata Lescano cosechó más de 27 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, y desde la misma comparte videos e imágenes de actividad física, sus logros deportivos y su transformación personal.

En la descripción de su perfil escribió: "Fitness consciente para transformar tu vida. Camp. Argentina y Sudamericana Bikini Fitness".

Pero eso no es todo, ya que la entrenadora también toca la guitarra y canta distintas canciones en sus redes sociales. Además, tuvo un joven hijo con el que vive en el país.

Recordemos que hace un mes comenzaron los rumores de romance con Marcelo Tinelli, luego de que la pareja compartiera la foto de una merienda en el mismo lugar.