Wanda Nara estuvo presente en la conducción de un nuevo programa de MasterChef Celebrity (Telefe) y lanzó una reflexión en frente de La Negra Vernaci sobre su enfermedad.

El jueves 26 de noviembre, Virginia Lago fue la invitada especial de la noche donde compartió cómo preparaba los canelones su abuela, plato que después los participantes tenían que recrear en un nuevo desafío para convencer a los jurados.

Entre los recuerdos familiares, Wanda y La Negra Vernaci terminaron hablando de sus hijos y lo que cada uno cambiaría de su vida.

“¿Qué te gustaría que pase?”, le preguntó Vernaci. La conductora sorprendió a la participante cuando comenzó a hablar sobre su leucemia, el diagnóstico que hizo público en octubre de 2023 a través de su cuenta de Instagram.

“No soy de pedir que las cosas cambien porque siento que todo pasa por algo. ¿Y si yo cambio algo y me espera un futuro mejor? No cambiaría nada. Ni siquiera mi enfermedad, que me tocó a mí y no a mis hijos”, expresó la conductora.

Sin embargo, la concursante acompañó sus declaraciones con una reflexión sobre la maternidad y dijo: “Cuando las cosas te pasan a vos y no a tus hijos, uno agradece”.

¿Qué dijo Wanda Nara sobre Martín Migueles?

Wanda Nara estuvo presente en el debut en stream de su padre, y al salir se detuvo un momento para hablar con la prensa. En ese momento, sorprendió al sincerarse sobre su relación con Martín Migueles, con quien sale desde hace más de un año.

“La relación es muy tranquila, muy libre. Me refiero a que hago lo que quiero. Soy sagitariana, necesito todo el tiempo un poco de aire”, comenzó la conductora de MasterChef tras acompañar a Andrés Nara en su debut en el streaming.

Martín Migueles y Wanda Nara.

“Me enamoró de él que es muy sano, muy tranquilo, se ocupa y me ayuda mucho con situaciones con los adolescentes. Me ayuda en lo profesional, en algunos contratos”, cerró Wanda Nara sobre Martín Migueles.