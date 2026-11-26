El miércoles 25 de noviembre, MasterChef Celebrity bajó considerablemente su rating en un nuevo programa, post eliminación de Luciana Geuna. Sin embargo, fue lo más visto de Telefe. Es mi sueño lideró en El Trece y LAM le ganó a Bendita en el prime time.

Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity 10.9; MasterChef Celebrity: la definición 9.7; El noticiero de la gente 7.3; Telefe noticias 6.8; Historias de corazón: Avenida Brasil y Pasapalabra 6.5

Los más vistos de El Trece: Es mi sueño 5.8; Otro día perdido y Telenoche 4.3; Ahora caigo 4.2; El Zorro y Mediodía noticias 3.3; Cuestión de peso y La cocina rebelde 2.8

Los más vistos de América TV: LAM 3.6; Intrusos 3.3; América noticias 3.0; Sálvese quien pueda 2.7; Primicias Ya 2.6

Los más vistos de El Nueve: Bendita 2.7; Telenueve al mediodía y Telenueve central 2.1; Qué mañana! 2.0; Bienvenidos a ganar 1.7; Con Carmen 1.5

Los más vistos de Canal Siete: Mediodía bien arriba y Mediodía bien arriba II 0.4; Canal 7 noticias (Central), Estamos en una, Hay música especial e Iluminadas 0.3; Canal 7 noticias (Mediodía), Canal 7 noticias (Noche), La noche es nuestra, Se siente Argentina y Sorteo del loto 0.2; ADN Buena salud, Aire de campo, Canal 7 noticias (Mañana), Feliz vida y Las mañanas con Andino 0.1

Rating: todos los números del miércoles 25 de noviembre

El top five

MasterChef Celebrity 10.9

MasterChef Celebrity: la definición 9.7

El noticiero de la gente 7.3

Telefe noticias 6.8

Historias de corazón: Avenida Brasil y Pasapalabra 6.5

Los promedios

Telefe 7.0

El Trece 3.7

América TV 2.6

El Nueve 1.7

Canal Siete 0.3