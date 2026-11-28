Andy Kusnetzoff conducirá un nuevo programa de "PH, Podemos Hablar" por Telefe y ya tiene a sus invitados confirmados.

Este sábado 28 de noviembre a partir de las 21:30, el conductor entrevistará a los invitados e intercambiarán palabras con él sobre sus historias de vida en el pasado y también de la actualidad.

Los invitados de PH, Podemos Hablar, para el sábado 28 de noviembre. (Captura: Telefe)

De esta manera, los invitados serán: Daniel Roggiano (periodista y meteorólogo de Telefe), Luciana Geuna (periodista y reciente eliminada de MasterChef Celebrity), Daniel Aráoz (actor), Silvina Escudero (bailarina, actriz y modelo) y Agustina Albertario (exjugadora de Las Leonas -Selección Argentina de Hockey- y campeona de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y bronce en París 2024).

¿Qué pasó con Daniela Celis en PH, Podemos Hablar?

Este jueves 12 de noviembre, Daniela Celis decidió hablar con LAM (América TV) y reveló el mal momento que vivió en medio de las grabaciones de "PH, Podemos Hablar" por una pregunta sobre Thiago Medina.

"Fue raro la situación, fue una situación rara pero pasó", comenzó la joven. Y sumó: "En estos cuatro años que estuve en los medios yo nunca pido nada y siempre lo doy todo. Y fue la primera vez que realmente pedí no hablar de un tema".

"Cuando me tocó el famoso careo con Rocío y yo entiendo que ella me hizo una pregunta que fue el tema de Thiago, que yo no quería tocarlo", continuó la exhermanita.

"No lo tocó por una cuestión de respeto, un tema muy sensible y elijo no hablar por respeto a mis hijas. Iba a hablar de todo menos de eso y fui tranquila. Fui a disfrutar el momento, muy entregada a la situación, y de repente en el careo ella me hace esta pregunta, no sé si me incomodó, pero si me descolocó", detalló.

"Quedé sin entender cómo seguir la situación, estaban todos grabandonos, y bueno. No van a ver cómo respondí, a mí la cara se me transformó. Yo siento que ella me vio un poco a mí y me hizo otra pregunta encima de esa pregunta y terminé respondiendo en general, pero nada, después de eso la producción se me acercó y me pidieron disculpas. Andy también se disculpó. Aceptó las disculpas y sé que es algo que puede pasar", concluyó Daniela Celis.