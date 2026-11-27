Luis Ventura sufrió una descompensación tras terminar su programa radial Ventura Show 1030 en Radio Del Plata, y fue internado de urgencia en el Sanatorio La Trinidad de Quilmes.

¿Qué le pasó a Luis Ventura?

El periodista Nicolás Peralta (miembro de APTRA) contó en Sálvese quien pueda (América TV), que Ventura sufrió un pico de presión relacionado con un cuadro de mucho estrés y cansancio acumulado. El conductor y presidente de APTRA se encuentra bajo observación en el Sanatorio de La Trinidad de Quilmes y se le están realizando estudios. Peralta indicó que “está bien” y pidió transmitir tranquilidad.⁠

Peralta explicó que Ventura "venía muy agotado", sobre todo tras los Martín Fierro en Uruguay, y que "tenía varios frentes abiertos".

Ventura tenía programado viajar esta noche a Miami en calidad de presidente de APTRA por la entrega de los premios Martín Fierro Latino 2026 que se llevará a cabo este domingo. Sin embargo, camino al Aeropuerto de Ezeiza se descompensó y tuvo que ser internado.

Luego, durante la emisión de LAM (América), la periodista Alicia Pedrelli, productora de Secretos Verdaderos, actualizó el estado de salud de Ventura, y contó que “se levantó medio raro, vino temprano, algo rarísimo de Luis".

"Yo lo vi un poco caído, pero me dijo que estaba cansado, que había tenido una reunión a la mañana. Había como... no discutido, pero medio cambiado opiniones", indicó Pedrelli. Y añadió: "Lo volvieron a llamar durante el programa, y yo le dije que cerrara el teléfono y que no contestara más a nadie", y explicó que la reunión y posterior llamada estaba vinculada al Club Atlético Victoriano Arenas, donde se desempeña como técnico/mánager desde 2015.

Aún en ese estado, Ventura hizo tanto Primicias Ya como Secretos Verdaderos. "El querer cumplir con todo lo llevó a tener una descompensación, la presión baja se le bajó y la presión alta se le subió, tenía 10/20. Tenía la valija en el auto. Lo esperaban para llevarlo a Ezeiza. De camino, alguien llama a su socio y le dice que lo vio agitado".

Previamente, Peralta había contado que Daniel Gómez Rinaldi se encontraba con Ventura al momento de su descompensación.

Respecto a cómo sigue su salud, Pedrelli dijo que "hasta el lunes no va a salir" de la internación. Agregando información, Pilar Smith dijo que Ventura se había contactado con ella y que estaba "internado y controlado".