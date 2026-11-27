El Festival Internacional de la canción de Viña del Mar 2027, que se realizará del lunes 22 al sábado 27 de febrero, presentó oficialmente su lista de artistas. Entre las figuras principales que estarán en la 66° edición se destacan Laura Pausini, La Ley, Damas Gratis, Pablo Alborán y Jihyo, miembro y líder del grupo de K-Pop TWICE.

El anuncio oficial de la parrilla se hizo este viernes 27 de noviembre de 2026. Los artistas del miércoles 24 y los humoristas se darán a conocer próximamente.

Laura Pausini, Damas Gratis, Silvestre Dangond, Reik, Farruko, La Ley, Gondwana & Quique Neira, Pablo Alboran, Jihyo, Arcángel, se presentará en 2027 en la Quinta Vergara.

Viña del Mar 2027

Tras el paso del grupo NMIXX en 2026, ¡El K-pop vuelve a la Quinta Vergara!

Jihyo de TWICE está confirmada en el Festival de Viña del Mar 2027. Se presentará como solista el viernes 26 de febrero de 2027 en la Quinta Vergara, compartiendo noche con Pablo Alborán.⁠

Jihyo, líder de TWICE, se presentará en el Festival de Viña del Mar 2027

"Una de las grandes figuras del K-pop mundial aterriza en la Quinta Vergara. Tras conquistar escenarios de todo el mundo junto a TWICE y consolidar su carrera solista con ZONE, Jihyo llegará a Viña del Mar con canciones como 'Killin’ Me Good', 'Closer” y 'Talkin’ About It'.", la presentaron en las redes del festival.

La cantante incluso publicó un mensaje en español expresando su emoción por actuar en “el festival de música más importante de Latinoamérica” y diciendo “Nos vemos en Viña”.

Los artistas elegidos para participar de la Competencia Folclórica de Viña 2027, donde competirán por la anhelada Gaviota de Plata, son:

Chile, El Mulu con la canción “Compañera”

Colombia, Kiara de la Ossa con la canción “Soy Ribereña”

Ecuador, La Toquilla con la canción “País Chiquito”

España, David Barrul con la canción “Eterno”

México, Andrea Bayardo con la canción “Peor Pesadilla”

Perú, Marco Romero con la canción “Muévete”

Los artistas elegidos para participar de la Competencia Internacional de Viña 2027, donde competirán por la anhelada Gaviota de Plata, son:

Albania, Inis Neziri con la canción “Aurora”

Argentina, Un Muerto Más con la canción “Quereme”

Chile, Soulfia con la canción “Otras Vidas”

Cuba, Amada Libertad con la canción “Azúcar”

España, Lorena Gómez con la canción “La Teoría”

Perú, Sebastián Llosa con la canción “El Avión”

¿Cómo conseguir las entradas?

La venta de entradas se realiza exclusivamente a través de Puntoticket: