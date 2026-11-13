La pareja de Hernán de Mala Fama contó la verdad sobre el supuesto escándalo en las grabaciones de "PH, Podemos Hablar"

Hernán Coronel, de Mala Fama, habría protagonizado un nuevo escándalo en las grabaciones de "PH, Podemos Hablar", luego del fuerte cruce entre La China Ansa y Santi Maratea días atrás, y su pareja rompió el silencio para contar toda la verdad.

¿Qué pasó con Hernán de Mala Fama en PH, Podemos Hablar?

Según contó Natalie Weber en Intrusos (América TV), el cantante "habría dicho que conoció el amor gracias a su exmujer, madre de sus hijos más grandes" en el programa de Andy Kusnetzoff, lo que provocó el enojo de Lucrecia, su actual pareja con la que también tiene una hija.

"No le gustó nada. Ella quería meterse furiosa pero la frenaron. La cosa terminó mal y al día de hoy, Hernán está distanciado de su mujer", contó la panelista.

Además, la panelista aseguró que "Hernán se contactó con la producción de "PH, Podemos Hablar" para que eliminen esa parte. Al escucharla, Rodrigo Lussich acotó: "Si no lo vemos, es porque hay una censura importante".

Tras el revuelo, Lucrecia habló con Yanina Latorre al aire de Sálvese quien pueda (América TV) y negó haber discutido con el cantante. También desmintió haber estado en el momento de la grabación.

“Ni siquiera pude asistir a la grabación. Lo acompañé hasta el canal; me hubiera gustado presenciar y ver a todos grabando, y me dijeron que me tenía que correr y me asignaron un camarín para que esté con mi bebé de once meses, nuestra hija, y un lugar con una televisión para que pueda ver lo que se estaba grabando”, expresó la tarotista.

Luego, continuó: “En ningún momento tuve contacto con él, ni con la producción, ni con los que estaban grabando. Fueron casi tres horas de grabación y cuando terminaron, me fue a buscar y nos fuimos".

Sin mencionar nombres, la tarotista se refirió a la información que dio Natalie Weber y afirmó: “El que difundió esto debe saber que es mentira. Sabe que es mentira porque no pasó nada. Ni siquiera pude cruzar casi palabras porque no lo vi. Entró a grabar y después vino él, porque no hacían muchos cortes para descanso, y nos fuimos”.

“Nunca discutimos por nada. No sé lo que están diciendo. Le preguntaron ‘¿cómo conociste a tus parejas?’. Y él contó cómo conoció a su primera pareja y después contó cómo me conoció a mí. Nunca dijo ‘Conocí el amor’. Lo van a ver cuando salga el programa", concluyó Berenice Lucrecia.

A pesar de aclarar su situación, cabe destacar que otra de las personas que quedaron involucradas en un escándalo en las grabaciones de "PH, Podemos Hablar", fue Daniela Celis. La ex Gran Hermano reveló que vivió un mal momento cuando le preguntaron sobre Thiago Medina, su expareja y padre de sus dos gemelas, y todo quedó grabado en la emisión que saldrá este sábado 14 de noviembre en Telefe.