¡Nuevo escándalo en PH, Podemos Hablar! Hernán de Mala Fama paró las grabaciones: ¿Qué pasó?

Tras el escandaloso cruce que protagonizaron hace días la China Ansa y Santi Maratea, "PH, Podemos Hablar" volvió a tener un conflicto en su estudio. Esta vez fue Hernán Coronel, cantante de Mala Fama, quien pidió que se detuviera la grabación.

¿Qué pasó con Hernán de Mala Fama en "PH, Podemos Hablar"?

"Él dijo que conoció el amor gracias a su ex mujer, madre de sus hijos más grandes. Lucrecia, su actual pareja, con la que también tiene una hija, estaba en el piso y no le gustó nada", comenzó Natalie Weber en Intrusos, y sumó: "Ella quería meterse furiosa pero la frenaron. La cosa terminó mal y al día de hoy, Hernán está distanciado de su mujer".

La panelista también reveló que Hernán de Mala Fama se contactó con la producción de "PH, Podemos Hablar" para que eliminen esa parte. Al escucharla, fue Rodrigo Lussich quién comentó filoso: "Si no lo vemos, es porque hay una censura importante".

¿Qué dijo Juana Viale sobre Andy Kusnetzoff y la prensa?

“Comportate, por favor, que esto es un programa serio”, comenzó la conductora en "La noche de Mirtha", y sumó picante: “Igual, parece que hay que pelearse para que te levanten en todos lados. Si somos civilizados, no tanto…”.

Sin querer profundizar en el tema, Juana Viale cerró sobre Andy Kusnetzoff: “Nosotros somos puro amor”. Por su parte, Yanina Latorre le respondió en sus redes sociales y escribió: “Avísenle que para que te levanten es con temas y personajes interesantes”.