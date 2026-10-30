Andy Kusnetzoff habló tras el cruce entre Santi Maratea y La China Ansa en "PH, Podemos Hablar": "Fue el programa más extraño que hice"

Andy Kusnetzoff habló por primera vez luego de darse a conocer el fuerte cruce que tuvieron Santi Maratea y La China Ansa en las grabaciones de "PH, Podemos Hablar" y dio todos los detalles.

Según explicó el conductor, el enfrentamiento entre ellos comenzó cuando cara a cara, la periodista le hizo una pregunta al influencer, como suele recurrir en todos los programas. Sin embargo, la situación se puso tensa y Andy tuvo que intervenir para frenar la discusión.

La pregunta habría estado vinculada con la colecta que Maratea organizó en 2023 para ayudar económicamente a Independiente. Tras las versiones que circularon, lo que habría molestado al influencer fue la insistencia de la periodista sobre el tema, lo que terminó provocando el cruce.

"Santi se puso por ahí más a la defensiva. Fue una discusión muy fuerte", contó el presentador en Primicias Ya (América TV).

"Y después del frente a frente, le tocó a la China y Santi, la verdad que le hizo una pregunta, no llegó a preguntarle de vuelta a Santi porque se puso más a la defensiva y fue un poco subiendo el tono, dentro de una discusión, pero se enrareció el clima, la verdad. La verdad que se enrareció el clima", relató.

Respecto a los detalles de la discusión, el conductor evitó la pregunta y expresó: "No estoy para meterme ahí. Él le cuestionó, ella le hizo una pregunta concreta, pero él se sintió mal, pero '¿Por qué me preguntás? ¿Por qué repreguntás? ¿Por qué seguís?', sobre algo específico y yo como anfitrión en un momento corté y ofrecí cortar".

"Después el tema, tienen que estar de acuerdo, por supuesto, los dos para cortar, no fue así, así que reanudé, se hizo, siguió un poco y como pudo, fue el programa más extraño que hice de PH", aclaró.

Luego, Kusnetzoff reveló que La China Ansa se sintió afectada por la situación y relató: "Ella se angustió, hablaron. Lo único que te voy a decir es que yo nunca me extraigo mucho de mi papel, tenía una angustia yo también que no podía seguir, así que dije lo que pensaba, fue raro, fue muy terapéutico".

La China Ansa y Santiago Maratea. (Captura Instagram: @chinitaansa y @santimaratea)

Por otra parte, se refirió a una actitud que tuvo el influencer donde parecía que podría haber abandonado el programa y sostuvo: "Creo que en un momento él me dijo: 'Bueno, por mí me iría a correr a mi casa'. Le digo: 'Bueno, sí, fijate, no es obligación, se llama, Podemos hablar, tratemos de hablar'. Así que creo que le costó, pudimos llevar el barco a puerto".

A pesar del enfrentamiento, Andy Kusnetzoff pudo continuar con el programa hasta el final con la presencia de La China Ansa y Santi Maratea. La emisión saldrá grabada este sábado 31 de octubre a partir de las 21:30 por la pantalla de Telefe.

¿Qué dijo la China Ansa sobre su cruce con Santi Maratea?

Tras su cruce con Santi Maratea, La China Ansa rompió el silencio en Sálvese quien pueda (América TV) y expresó: “Estamos en un programa donde estamos charlando y nos toca aleatoriamente la luz para preguntarle uno al otro algo improvisado. Nosotros no traemos las preguntas desde casa”.

"Yo le propuse un cambio de roles donde él se tiene que decir algo a él mismo. Yo no hice ni acusaciones, no investigué el caso periodísticamente. Yo fui a la fuente a preguntarle qué se diría él desde un lugar a él mismo”, expuso.

“Evidentemente, toqué una fibra que a él lo descolocó o que no quería hablar del tema”, continuó. Luego, fue la conductora quien comentó: “Justo le diste el ejemplo de la colecta donde a él lo acusaron de ladrón”.

Al escucharla, la periodista respondió: “¿Y qué esperaba yo? Que él respondiera en su defensa. Yo esperaba otra respuesta, yo esperaba un total donde él se decía a sí mismo, ‘gracias chabón por todo lo que hiciste’”.

“Nosotros con mi familia lo adoramos a él y nos involucramos en las causas, que eso es lo peor de todo. Nunca lo juzgaría ni fue con una crítica ni con mala intención”, expresó la profesional. "Me parece que él fue a PH sabiendo que tal vez existía la posibilidad de que le tocasen este tema. No me parece una locura pensar que le vamos a preguntar por algo de esto”, concluyó La China Ansa.

¿Qué dijo Santi Maratea sobre su cruce con La China Ansa?

Luego del escándalo, Santi Maratea dio un móvil para DDM (América TV) y se refirió al episodio con la China Ansa.

"Se re picó, mal. Hicimos el careo, donde te enfentan con alguien, y yo no llegué a preguntar porque arrancó ella y me habló sobre una noticia mía... Y yo le dije desde dónde se informaba como periodista, si leyendo medios o haciendo investigaciones. Y ahí arrancamos...", resumió sobre el conflicto.

"En un momento empezó a escalar y yo reaccioné con mis emociones...", manifestó. "Fue cero calmo el momento. Yo estaba re enojado, y cuando me enojo hablo rápido y fuerte", reconoció.

"Ella canalizó con el llanto y yo con el enojo. Me quería ir... Yo hablé en el tono que está permitido hacerlo con una persona adulta", añadió.

"Después, todo bárbaro. Divina la China... Fue como una discusión en un asado", lanzó Santi Maratea para restarle intensidad a la situación, y mostró que se tomó una foto con La China Ansa al finalizar la grabación.